سلطة النودلز المشهية

سلطة النودلز الشهية طبق يمكنك الاستمتاع به إثناء اتباعك لحمية غذائية

المقادير:

عبوة من النودلز الأبيض أو الأصفر

2 كوب ملفوف أحمر

2 كوب ملفوف أبيض

1 كوب جزر

3 عود بصل أخضر

مقادير التتبيلة

1/3 كوب صوص صويا

1/4 كوب خل تفاح

1 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة صغيرة زنجبيل طازج

1/4 كوب زيت نباتي

1 ملعقة كبيرة زيت السمسم

1 ملعقة كبيرة سمسم محمص

1 ملعقة صغيرة شطة سائلة

1 ملعقة كبيرة ماء بارد

مقادير التزيين

2 كوب نودلز جافة

1 ملعقة كبيرة لوز محمص

طريقة التحضير:

1. تٌكسر النودلز في المنتصف وتُحمر في كمية قليلة من الزيت إلى أن تكتسب لونًا ذهبيًا، تُصفى وتترك جانبًا لتبرد

2. نحمر الملفوف الأبيض والأحمر والجزر والبصل بنفس الزيت على نار عالية

طريقة التتبيلة

3. تُخلط مكونات التتبيلة جيدًا وهي صلصة الصويا وخل التفاح والسكر و الزنجبيل المبشور ناعمًا والزيت وزيت السمسم المحمص والسمسم المحمص وصلصة الشطة والماء البارد، وتضاف إلى الخضروات وتُقلب

طريقة التزيين

4. تُكسر النودلز المحمرة باليدين

5. تُرش النودلز واللوز المحمص فوق السلطة

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