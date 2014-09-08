لجان اختيار القيادات الجامعية تسابق الزمن لحسم منصب العمداء قبل العام الدراسى

تسابق لجان اختيار القيادات الجامعية الزمن، للانتهاء من اختيار عمداء الكليات وقبل انطلاق العام الجامعى الجديد، وانتهى عدد كبير من الجامعات من حسم أكثر من 90% من المرشحين على مناصب العمداء، وتم إرسال التقارير إلى رؤساء الجامعات ووزير التعليم العالى.

قال د.حسين خالد، وزير التعليم العالى الأسبق، عضو لجنة اختيار القيادات الجامعية بجامعة القاهرة، إن اللجنة حسمت أمر العمادة فى 14 كلية ومعهدا بالجامعة حتى الآن، مشيرا إلى أن اللجنة رفعت تقريرها بأفضل 3 متقدمين لمنصب العميد بكل كلية إلى الوزير ورئيس الجامعة. وأضاف «خالد»، لـ«المصرى اليوم»، أن الجامعة بها 25 كلية ومعهدا، من بينها كلية الحقوق التى تم انتخاب العميد بها قبل صدور القرار الجمهورى مباشرة، وبالتالى سيستكمل مدته فى العمادة، بالإضافة إلى أن هناك كليتى التجارة والهندسة تنتهى مدتاهما فى 2015، وكليتى التمريض والتربية النوعية تنتهى مدتاهما فى 2016، وأوضح «خالد» أن اللجنة مازال أمامها حسم أمر 6 كليات ومعهد، وهى: «التخطيط العمرانى، والآثار، ودار العلوم، ورياض الأطفال، والمعهد القومى للأورام، ومعهد البحوث والدراسات التربوية»، مشيرا إلى أن اللجنة ستبدأ العمل فى هذه الكليات اعتبارا من الخميس المقبل، على أن تنتهى منها قبل بدء العام الجامعى الجديد.

وفى جامعة عين شمس أعلنت اللجنة المشرفة على اختيار العمداء، فى بيان لها، المتقدمين لمنصب العمادة بكليتى الزراعة والتمريض، وعرض الأساتذة برامجهم أمام اللجنة المشرفة على الاختيار، برئاسة د.محمد الحسينى الطوخى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب. وتقدم للترشح لعمادة كلية الزراعة 5 أساتذة، بينما تقدم أستاذان لعمادة كلية التمريض، ويشترط فى المرشح للمنصب التقدم بخطة لتطوير الكلية، فى إطار معايير التميز الفكرى والكفاءة التنظيمية والمهارات القيادية، وخدمة الجامعة خلال الـ5 سنوات الماضية، والمشاركة فى التخطيط الاستراتيجى، فضلا عن معايير القيم الحاكمة والتفاعل الإيجابى، ومعايير لتقييم المشروع المقدم لتطوير الجامعة.

أما فى جامعة طنطا، فقال د.إبراهيم عبدالوهاب سالم، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، رئيس لجنة اختيار العمداء بالجامعة، إنه تم غلق باب التقدم لعمادة كليات الصيدلة والتمريض والتربية الرياضية، وسيتم استقبال الطعون اعتبارا من اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، وأضاف «سالم» أنه تقدم لشغل منصب عميد كلية الصيدلة د.علاء الدين السيسى، وتقدم لعمادة كلية التمريض كل من الأساتذة ابتسام محمد السيد، وإقبال فتح الله، ورحمة سليمان، ويتنافس على عمادة التربية الرياضية الأساتذة جمال عبدالحليم، وعزة شوقى، ومسعود كمال.