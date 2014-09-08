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القوات المسلحة تنشئ 3 كبارى فوق المزلقانات بتكلفة 300 مليون جنيه

  • مصر
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تنفذ القوات المسلحة 3 كبارى علوية بمحافظة الجيزة أعلى مزلقانات السكة الحديد؛ للحد من الحوادث المرورية بعدة مناطق وبتكلفة إجمالية تصل إلى 300 مليون جنيه.

قال الدكتور على عبدالرحمن، محافظ الجيزة، عقب تلقيه تقريراً من اللواء أسامة شمعة، نائب المحافظ، عن مراحل عمل المشروعات ونسب الإنجاز، إنه من المتوقع إنهاء الأعمال خلال شهرين لتدخل الخدمة والتشغيل قبل نهاية العام الحالى، لافتاً إلى أن المشروع أحد المشروعات التنموية التى تنفذها القوات المسلحة لخدمة أهالى الجيزة وضمن مشروعات أخرى فى جميع القطاعات الخدمية.

وأضاف أن مواقع الكبارى تشمل أرض اللواء وبشتيل والبدرشين، مشيراً إلى أنه سيتم تخصيص مساحات للباعة الجائلين الذين تضرروا من إنشاء الكبارى، حفاظاً على البعد الاجتماعى ومصادر أرزاق هؤلاء الباعة، وسيتم إنشاء مواقف لسيارات النقل الجماعى بشكل منظم وحضارى ونقطة للمرور. وأكد عبدالرحمن أن المشروعات تنفذها وتمولها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

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