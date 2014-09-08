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«صبحي» و«حجازي» يلتقيان رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية

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التقي الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالفريق حمد ثانى الرميثى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الإماراتية والوفد المرافق له الذى يزور حالياً.

تناول اللقاء مناقشة المستجدات والمتغيرات المتلاحقة التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتبادل الرؤى حول ما تشهده المنطقه من تحديات ومخاطر، ومدى تأثيرها على أمن واستقرار المنطقة، وبالأخص على الدول العربية.

والتقي الفريق محمود حجازي، رئيس اركان حرب القوات، نظيره الإماراتي، وتناول اللقاء بحث أهم سبل دعم التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وعقد الجانبان جلسة مباحثات ثنائية، تناولت عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في إطار تطوير العلاقات الثنائية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في جميع المجالات. حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.

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