«ديلي ميل»: بكين تزيح واشنطن لتصبح أكبر قوة اقتصادية في العالم بحلول 2024

كشف تقرير صادر عن شركة «آي إتش إس» للمعلومات العالمية عن أن الصين ستتخطى الولايات المتحدة لتصبح أكبر قوة اقتصادية في العالم خلال 10 سنوات.

وأوضحت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، التي أوردت التقريرعلى موقعها الإلكتروني، الإثنين، أنه لطالما كانت أكبر قوة اقتصادية في العالم لأكثر من 100 عام، ولكن مع ارتفاع إنفاق المستهلك بصورة كبيرة، بات من المتوقع رؤية الصين تزيح الولايات المتحدة، في 2024.

وأفاد التقرير بأنه من المتوقع أن يتضاعف إنفاق المستهلك الصيني 3 مرات خلال العقد المقبل ليزداد من 5 .3 مليار دولار وحتى 5 .10 مليار دولار، مما قد يعزز إجمالي الناتج المحلي الصيني ليصل إلى 3 .28 مليار دولار ليتجاوز إجمالي الناتج المحلي الأمريكي المتوقع وصوله إلى 4 .27 مليار دولار وفقا لأسعار اليوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن إجمالي الناتج المحلي الأمريكي، المقدر بـ4 .17 مليار دولار، لايزال أعلى بكثير من إجمالي الصين والمقدر بـ10 مليار دولار، ولكن مع توقع الخبراء بازدياد إنفاق المستهلك في الصين بمعدل متوسط قدره 7 .7% سنويا، يبدو أن الأشياء بدأت في التغير.