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«سكاي نيوز»: قطر تقر باعتقال حقوقيين بريطانيين

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اعترفت قطر باعتقالها باحثين بريطانيين في مجال حقوق الإنسان، اللذين اختفيا في أعقاب تقاريرهما عن سوء حالة العمال المهاجرين في الإمارة الخليجية الصغيرة.

وذكرت «سكاي نيوز» البريطانية أن كريشنا أوبادهايا، 52 عاماً، والمصور جيريمري جونديف، 36 عاماً، اختفيا، في 31 أغسطس الماضي، أثناء استعدادهما لمغادرة البلاد، التي من المقرر أن تستضيف نهائيات كأس العالم لكرة القدم، في 2022.

وناشدت منظمة العفو الدولية السلطات القطرية بالكشف عن مكان تواجد المواطنين البريطانيين وضمان سلامتهما.

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية اعتقال الرجلين، مشيرة إلى أنهما يخضعان حالياً للاستجواب.

وأكدت السفارة البريطانية في الدوحة أنها تقدم المساعدة القنصلية للرجلين، دون أن تضيف مزيداً من التفاصيل.

يذكر أن الشبكة العالمية للحقوق والتنمية اتهمت قطر في السابق بسبب الظروف السيئة، التي يعمل في ظلها العمال المهاجرون.

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