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مقتل 20 من «داعش» باشتباكات في الأنبار العراقية

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أعلن قائد عمليات الجزيرة والبادية، اللواء ضياء كاظم، الإثنين، عن مقتل 20 عنصراً من تنظيم «داعش»، فضلاً عن تدمير 3 عجلات تحمل أسلحة أحادية باشتباكات مع القوات الأمنية في منطقة الخفاجية جنوب حديثة، فيما أشار إلى هروب العديد من عناصر التنظيم المسلح.

وقال كاظم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية «واع» أن «قوة من قيادة عمليات الجزيرة والبادية وبالتعاون مع قوات الرد السريع وجهاز مكافحة الإرهاب وباسناد من مقاتلي العشائر وبالتنسيق مع الطيران الحربي وطيران الجيش اشتبكت مع عناصر التنظيم الإرهابي في محيط منطقة الخفاجية الواقعة على أطراف ناحية بروانة، جنوب قضاء حديثة، في إطار عمليات تحرير النواحي والقرى التابعة للناحية».

وأضاف كاظم أن «تلك المواجهات أسفرت عن قتل 20 عنصراً من (داعش) الإرهابي، وتدمير 3 عجلات تحمل أسلحة أحادية»، مشيراً إلى «هروب العديد من العناصر المتشددة من المنطقة المذكورة».

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