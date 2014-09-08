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بالصور..أمطار الخير تتساقط على أنحاء متفرقة من الدولة

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بالصور..أمطار الخير تتساقط على أنحاء متفرقة من الدولة بالصور..أمطار الخير تتساقط على أنحاء متفرقة من الدولة

 هطلت على مدينة العين والوثبة بعد ظهر اليوم أمطار الخير والبركة المتفرقة على فترات من ساعات النهار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة، رافقها رياح نشطة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة دون معدلها السنوي، استمرت إلى الفترة المسائية.

 وكانت السحب التراكمية القادمة من جهة سلسلة الجبال العمانية، قد بدأت بالتشكل في فترة ما بعد الظهر متجهة نحو المنطقة الشرقية ومتمركزة لفترات من النهار فوق مدينة العين وضواحيها، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للغابر احيانا، فيما بدأت الهطولات المطرية على شكل زخات متفرقة  بالتساقط  بعد العصر على فترات متفرقة عمت ارجاء المدينة وضواحيها.

 وأكد مركز الأرصاد الجوية، أن الأمطار الغزيرة تركزت ما بين منطقتي العين والهير على طريق دبي العين،  فيما كانت متوسطة في مناطق فلج هزاع،  وخفيفة في منطقة عود التوبة  والصناعية  والجيمي والساد، وقد سجلت محطة  جبل حفيت أعلى كمية امطار في جبل حفيت بلغت 1.2 ملم،  ويتوقع استمرار الهطولات المطرية إن شاء الله على فترات متقطعة، فيما قامت الدوريات المرورية بالانتشار على الطرقات العامة ومداخل ومخارج المدينة لتنظيم انسياب الحركة المرورية ومحذرة من السرعة الزائدة اثناء القيادة على الطرقات.

كذلك سقطت أمطار رعدية غزيرة على طريق المدام في المنطقة الوسطى للشارقة ما تسبب في انعدام مستوى الرؤية الافقية بسبب الغبار الناجم عن النشاط الرعدي، ويتوجب على السائقين توخي الحذر على الطرقات بسبب الانزلاقات التي تسببها المياه. 

الصورة من مركز العاصفة

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