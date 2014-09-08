اعتقال أمير “داعش” بالضلوعية ومقتل العشرات من عناصر التنظيم

أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، العراقية الاثنين، بأن القوات الأمنية وأبناء العشائر تمكنوا من اعتقال أمير في تنظيم “داعش” الإرهابي في الضلوعية وسبعة من عناصر التنظيم.

وقال المصدر حسب قناة “السومرية نيوز”، العراقية إن “القوات الأمنية بالتعاون مع مسلحي عشائر ناحية الضلوعية، (80 كم جنوب تكريت)، تمكنت من اعتقال امير داعش في الضلوعية نامس الخزرجي وسبعة من عناصر التنظيم”.

وكان مصدر أمني في محافظة صلاح الدين قد أعلن اليوم، الاثنين، 7 سبتمبر 2014 بأن القوات الامنية وأبناء العشائر قتلوا 12 مسلحا من تنظيم داعش الأرهابي بينهم انتحاريين باشتباكات ناحية الضلوعية جنوب تكريت.

كما طالب مجلس شيوخ عشائر محافظة صلاح الدين، اليوم الاثنين، الحكومة العراقية بالتدخل الفوري عبر إرسال قوات عسكرية بمساندة طيران الجيش لانقاذ ناحية الضلوعية، جنوب تكريت بعد هجوم مسلحي تنظيم داعش الارهابي على الناحية، محذرا من تعرض الناحية الى مجزرة دامية بحق ابنائها الذين صمدوا بوجه التنظيم منذ أكثر من 80 يوما.

وشهدت ناحية الضلوعية جنوب تكريت، صباح اليوم، مقتل واصابة العشرات من أهالي الناحية بتفجير خمس سيارات نوع “همر” وآلية جرافة (شفل) وزوارق مفخخة واشتباكات مع تنظيم داعش الارهابي في الناحية.

وأفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، الاثنين، بأن القوات الامنية وابناء العشائر قتلوا 12 مسلحا من تنظيم داعش الارهابي بينهم انتحاريين باشتباكات ناحية الضلوعية جنوب تكريت، فيما أشار إلى وجود عدد من القتلى “غير مسلمين”.

وقال المصدر، إن “القوات الامنية بالتعاون مع أبناء العشائر تمكنت من قتل 12 مسلحا من تنظيم داعش الارهابي بينهم انتحاريان خلال الاشتباكات التي تشهدها ناحية الضلوعية، ( 80 كم جنوب تكريت)”.

يشار إلى أن محافظ صلاح الدين رائد إبراهيم الجبوري طالب، اليوم الاثنين، الحكومة المركزية وطيران الجيش بالتدخل العاجل لوقف الهجوم الذي نفذه تنظيم داعش الإرهابي على ناحية الضلوعية جنوب تكريت.

كما افاد مصدر في قيادة عمليات بابل، الاثنين، بأن 52 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي قتلوا، بقصف جوي أسفر عن تدمير خمس عجلات تابعة للتنظيم شمال المحافظة.

وقال المصدر، إن “طائرات مقاتلة تابعة للقوة الجوية العراقية أغارات، صباح اليوم، على مواقع تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة الفاضلية التابعة لناحية جرف الصخر (35 كم شمالي بابل)، ما أسفر عن مقتل قيادي في التنظيم ويدعى فاضل سايل الجنابي و34 عنصرا، فضلا عن تدمير ثلاث عجلات تابعة لهم مزودة بأحاديات”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “طيران الجيش وبالتنسيق مع المخابرات الوطنية أغار، اليوم، على وكر لتنظيم داعش في منطقة العبد ويس التابعة لناحية جرف الصخر، ما أسفر عن مقتل 17 إرهابيا وتدمير الوكر، الى جانب تدمير عجلتين حمل نوع كيا تحملان أحاديات”.

يذكر أن مناطق شمال بابل تشهد عمليات عسكرية مستمرة كونها تعد ملاذات لمسلحين يشكلون خطراً على محافظات وسط وجنوب العراق بحسب المسؤولين الأمنيين، وذلك تزامناً مع تواصل العمليات العسكرية الأمنية لطرد تنظيم داعش الارهابي من المناطق التي ينتشر فيها.