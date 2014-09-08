بالتفاصيل .. مرتضى منصور يشتبك مع محمود طاهر أمام وزير الداخلية

اشتبك مرتضى منصور رئيس الزمالك مع نظيره في الأهلي محمود طاهر خلال الاجتماع بوزير الداخلية محمد إبراهيم لتحديد ملامح الموسم الجديد من الدوري الممتاز.

وعلم FilGoal.com تفاصيل الاشتباك اللفظي والتي كانت كالتالي

عرض جمال علام رئيس اتحاد الكرة تصوره للموسم الجديد، والذي ينص على عدم الجمع بين الأهلي والمصري في مجموعة واحدة مراعاة لمشاعر جماهير الأهلي وأهالي 72 شهيدا قتلوا في مذبحة بورسعيد.

وحينما سأل وزير الداخلية رئيس الأهلي بشأن اعتراضه على مواجهة المصري، قال له: "أولا يجب تحقيق القصاص العادل، ثانيا لن يلعب الأهلي في بورسعيد، ثالثا يجب تهدئة الأوضاع مع الجماهير لضمان سير البطولة بشكل أمن."

وفجأة، انفعل مرتضى منصور رئيس الزمالك وثار في وجه طاهر متهما إياه بالضعف والتخاذل لأنه يريد أن يرضي الجماهير، متهما إياه بسماحه لأولتراس أهلاوي بسب الجيش والشرطة.

فرد طاهر "لم يحدث أن سبت جماهير الأهلي رجال الجيش والشرطة، وهنا أربعة لواءات شرطة حضروا المباراة التي تزعم إن الجماهير سبت خلالها الجيش الشرطة وهم جاهزين للشهادة وكشف مزاعمك."

وأتم طاهر "أنت بأسلوبك هذا تريد حرق مصر."

فما كان من وزير الداخلية إلا أن انسحب من الجلسة!!

يُذكر أن الدوري الممتاز سينطلق في الخامس عشر من سبتمبر، على أن يقام بنظام المجموعة الواحدة.