نائب رئيس البرلمان الأفريقي: طالبت السفير الإثيوبي بإظهار تقرير اللجنة الرباعية

الجندي: نريد مشروع أفريقي واحد تكون فيه إثيوبيا الجزء وليس الكل

كتب : أمل القاضي منذ 26 دقيقة

مصطفى الجندي نائب رئيس البرلمان الأفريقي

أعلن مصطفى الجندي، نائب رئيس البرلمان الأفريقي، عن إجرائه اتصالا هاتفيًا بالسفير الأثيوبي بالقاهرة ومطالبته بلقاء فوري خلال 24 ساعة لمناقشة قرار أثيوبيا المفاجئ ببدء تحويل مجرى النيل الأزرق، وبداية العملية الفعلية لبناء سد النهضة الأثيوبي، مطالبًا بإظهار تقرير اللجنة الرباعية، التي تم الاتفاق عليها منذ عامين، لتقييم سد النهضة وتأثيره على حصة مصر من مياه النيل.

وقال الجندي في تصريح خاص لـ"الوطن"، إن الزيارة التي أجراها وفد الدبلوماسية الشعبية إلى أوغندا، بعد شهور من ثورة يناير، للتشاور حول قضية بناء السد الأثيوبي، نجحت حينئذٍ بإقناع أوغندا بوقف التصديق على اتفاقية "عنتيبي" لمدة عامين، حتى يتم فتح الباب أمام الفنيين لتقييم السد، وكذلك تكون لمصر حكومة ورئيس للتحدث عنها، بالإضافة خروج اللجنة الرباعية بتقريرها"، موضحًا أن مصر خلال تلك الفترة كانت منشغلة بأحداث الثورة.

وأضاف "حتى الآن لم تخرج اللجنة الرباعية التي تم تشكيلها من مصر وإثيوبيا وأوغندا وطرف دولي بتقريرها حول تقييم السد، إلى أن فوجئنا بقرار الجانب الإثيوبي بالبدء في إنشائه، ومن ثمّ أجريت اتصالا صباح اليوم بالسفير الإثيوبي بمصر، لمطالبته بإظهار تقرير اللجنة الرباعية"، مشيرًا إلى أنه لن يتم تكرار زيارة وفد الدبلوماسية الشعبية لإثيوبيا مرة أخرى إلا بعد تنفيذ توصيات الزيارة الأولى.

ورجح الجندي عن التوصل لحل بشأن إنشاء السد يستفاد منه الجميع؛ حتى لا يلحق ضررًا بمصر ولا يأتي على حساب الجانب الإثيوبي، قائلًا "نريد مشروع واحد تكون فيه إثيوبيا الجزء وليس الكل، وإذا اشترينا منه الكهرباء سوف تكون أرخص من تكلفة إنشاء محطة توليد كهرباء"، مطالبًا بالتروي والتأكد من نتائج تقرير اللجنة الرباعية، محذرًا النظام الحالي وجماعة الإخوان المسلمين من "دق طبول الحرب بين شعبين لهم تاريخ واحد".

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