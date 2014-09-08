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تقارير: ريال مدريد مهتم بضم لاعب ليفركوزن

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تقارير: ريال مدريد مهتم بضم لاعب ليفركوزن تقارير: ريال مدريد مهتم بضم لاعب ليفركوزن

إفي - يسعى ريال مدريد الإسباني لضم الألماني كريستوف كرامر في سوق الانتقالات الشتوية، وفقا لما ذكرته تقارير اخبارية.

وقالت قناة (سكاي إيطاليا) إن الريال سيعرض 15 مليون يورو على بايرليفركوزن مقابل ضم اللاعب ليكون رفيقا لتوني كروس في وسط الملعب.

ويلعب كرامر (23 عاما) حاليا معارا لثاني موسم مع بروسيا مونشنجلادباخ.

وتقول التقارير أن الريال يسعى للتعاقد مع كرامر بعد رحيل تشابي ألونسو نحو بايرن ميونخ الألماني، وفي ظل الاصابات المتكررة لمواطن الأخير سامي خضيرة، وفي ظل عدم وجود قناعة تامة حتى الآن بالمردود الذي قدمه آسيير اياراميندي.

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