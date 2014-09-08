«الزراعة»: لا زيادة في أسعار الأسمدة

عقدت اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة، الاثنين، اجتماعا ضم مسؤولين من الوزارة والشركات المنتجة للأسمدة لمراجعة مدي التزام الشركات بالحصص المقررة خلال الموسم الصيفي، وتوفير متطلبات توفير الأسمدة للمزارعين، استعدادا للموسم الشتوى.

وقال المهندس حمدي عاصي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، إنه تم وضع آليات تنفيذية تضمن تشديد الرقابة علي أسواق الأسمدة ومنع تسربها والحد من تجارة السوق السوداء وضمان توفيرها في الوقت المناسب للمزارعين بالمحافظات واحتواء آى من الأزمات، مشددا علي أنه لا زيادة فى أسعار الأسمدة الموسم الجديد حتي لا يتأثر الفلاح برفع أسعارها، موضحا أنه منذ نوفمبر الماضي تمسكت الوزارة بعدم رفع الأسعار حتي الآن.

وأضاف «عاصي»، في تصريحات صحفية، الاثنين، أنه تقرر البدء في تنفيذ إجراءات تستهدف ضمان عدم حدوث اختناقات في الأسواق وتوفير مستلزمات الإنتاج للفلاحين لموسم الزراعة الشتوي الجديد، مشيرا إلى أنه تمت مراجعة جميع حصص الشركات التي تم تسلمها من كل شركة لمعرفة أى الشركات التى لم تلتزم بتوريد حصتها لوزارة الزراعة حتى انتهاء الموسم الصيفي، لتغطية احتياجات المزارعين واحتواء أى من الأزمات، وذلك بعد إعلان وزارة الزراعة التزام الجمعيات التعاونية بدفع 10 جنيهات لـ«نولون شحن» الطن الواحد من الأسمدة من المصانع إلي مناطق التوزيع بالمحافظات، لمواجهة ارتفاع أسعار النقل بعد تخفيض دعم الوقود.

وأكد أنه تم الاتفاق مع شركات الأسمدة الحكومية والخاصة علي قيام الجمعيات الزراعية بتقديم دعم إضافي لـ«نولون شحن» الأسمدة لمواجهة ارتفاع أسعار النقل بعد تخفيض دعم الوقود، لتثبيت أسعار الأسمدة عند سعر 1500 جنيه، وذلك حتي انتهاء موسم الزراعة الصيفية سبتمبر الحالي.

وأكد أن آليات الرقابة علي توزيع الأسمدة تضمن وصولها إلي الجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات والحد من تسربها للأسواق، موضحا أنه تم تكليف المديريات والتعاون الزراعي بالتنسيق مع استصلاح الأراضي لتحديد المساحات المزروعة بالمحافظات حتي لا يكون هناك تداخل بين الهيئات فيما يتعلق بتوزيع الأسمدة وتحديد الكميات المطلوبة للأراضي المقننة لتحديد الكميات المطلوبة للأسمدة.

وأشار «عاصي» إلى أنه من بين الشركات التى التزمت مع وزارة الزراعة بتوفير كامل حصتها للموسم الصيفى، شركة أبوقير للأسمدة، على توريد الشركة 140 ألف طن بدلا من 120 ألف طن، وشركة حلوان بتوريد 23 ألف طن من الأسمدة الأزوتية بدلا من 17 ألف طن فى الموسم الماضي، وشركة الدلتا 55 ألف طن بدلا من 40 ألف طن، وجار مراجعة حصص شركة موبكو 17 ألف طن بدلا من 10 آلاف طن، وشركة الإسكندرية 17 ألف طن بدلا من 12 ألف طن، والشركة المصرية 30 ألف طن بدلا من 24 ألف طن، وشركة الدلتا 55 ألف طن بدلا من 40 ألف طن، لمحاصيل الذرة والقطن وقصب السكر.

في حين أوضح تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة أن إجمالي احتياجات مصر من الأسمدة الأزوتية يصل إلي 9.7 مليون طن، تستحوذ المحاصيل الصيفية علي 66% من الاحتياجات بما يعادل 2.33 مليون طن متري مقابل 34% لاحتياجات الزراعة خلال الموسم الشتوي، بما يعادل 1.555 مليون طن متري، فيما تصل الحصص المقررة علي 6 شركات لإنتاج الأسمدة إلي 263 ألف طن متري، تعادل 736.4 ألف طن 15.5 أزوت.