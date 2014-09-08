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مدير التوثيق الأثري: تقرير اليونسكو يؤكد «هرم سقارة مهدد بالانهيار»

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قال الدكتور نور الدين عبدالصمد، مدير عام التوثيق الأثري بوزارة الآثار، إن الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار، ليست لديه الشجاعة للإعلان عن تقرير منظمة اليونسكو الذي يؤكد أن هرم الملك زوسر بسقارة مهدد بالانهيار بسبب أعمال الترميم الخاطئة، ولن يعلنه رغم تأكيده أن التقرير إيجابي.

وأضاف عبدالصمد، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه أرسل خطابا الاثنين لـ«إيرينا بوكوفا»، مدير منظمة اليونسكو، طالبها فيه بالتدخل الفورى لإنقاذ الهرم المسجل على قائمة التراث العالمي في من ضمن مكونات موقع جبانة منف، بعد تعرضه لهجوم بربري يوشك على تدميره شاركت فيه شركتان مصرية وإنجليزية غير متخصصتين في الترميم.

وأوضح أن أعمال الترميم الخاطئة تسببت في تغيير معالم الهرم، وكأنه بناء حديث بالمخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية التي وقعت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية اليونسكو التي تجرم تغيير معالم أي أثر.

وطالب عبدالصمد باستدعاء خبراء المجلس الدولى للآثار والمواقع، والمركز الدولى لدراسات صون الممتلكات الثقافية وترميمها «مركز روما»، للتدخل الفوري والمعاينة على الطبيعة، لإنقاذ أثر من أهم آثار العالم، كما طالب المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بالانتقال إلى الموقع، بصفته أكبر مسؤول تنفيذي، لأن الأمر يتعلق بسمعة مصر الدولية.

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