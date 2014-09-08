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بالصور ..7 من المحكوم عليهم في قضية مجلس الوزراء يعتصمون بالقومي لحقوق الإنسان

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قام سبعة من المحكوم عليهم  بالسجن لمده 15 سنة في القضية المعروفة باسم معتقلى مجلس الشورى بالاعتصام والإضراب عن الطعام  بالمجلس القومى لحقوق الإنسان بالجيزة وذلك لتنفيذ مطالبهم من قبل الدولة  والتي تتمثل في إسقاط قانون التظاهر والإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي  بدون شروط او ضمانات .

كان المجلس التنفيذي للمجلس القومي لحقوق الإنسان ، قد عقد اجتماعًا لمناقشة واستماع طلبات المعتصمين ومساعدتهم فى قضيتهم  بحضور عبد الغفار شكر وناصر امين وراجيه عمران وجورج اسحاق وكمال عباس  أعضاء المجلس وطلب المعتصمون  من المجلس دعمهم قانونيا .

المراسل: محمد سيد

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