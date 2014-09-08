جنايات المنيا تؤجل محاكمة 17 من تحالف دعم الشرعية بينهم نائب المرشد

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار رياض الغزالي تأجيل محاكمة 17 إخوانيا على رأسهم محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والمتهمين بتكوين خلية الشراينه بمركز سمالوط لجلسة اليوم الأول من دور شهر أكتوبر المقبل لحين سماع شهود الإثبات وفض الإحراز الخاصة بالقضية مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية.

كانت أجهزة أمن بالمنيا قد ألقت القبض في يوم 14 من شهر فبراير الجاري القبض على خلية إخوانية بقرية الشراينة بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا أثناء اجتماعهم بمنزل أحد القيادات بالقرية.

وكان المستشار هشام بركات النائب العام قد أحال الدكتور محمود عزت “نائب مرشد جماعة الإخوان” و16 أخرين من تحالف دعم الشرعية وهم, شحاته عبد المجيد محمد, وعبد الرحيم جمعة عبد السلام, عضو مجلس شوري عن حزب الحرية والعدالة المنحل, ومحمد خيرى حسين “من المكتب الإداري للجماعة”, وعلى محمود عبد اللطيف, وناصر حسن صابر, ومحمد نزلاوى أبو زيد, وأحمد محمود أحمد, وزكريا زكى شيمى, وأحمد محمد أحمد, وعطيه أحمد عبد الله, وفرحات محمد خلف, وسيد محمد أحمد, وفهمى أحمد مراد, ومحمد محمد على, وعبد الغنى فؤاد على, وفتحى محمود أحمد, إلى محكمة الجنايات بتهم الاجتماع للتحريض على العنف وإثارة الشغب والتخطيط لضرب الإقتصاد المصرى من خلال تدمير محور قناة السويس والإنضمام إلى جماعة إرهابية.