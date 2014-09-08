بالصور .. رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد حفل تخرج الدفعة الثانية لكلية الهندسة

شهد الدكتورعباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور سيد طه نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع والدكتور جمال تاج الدين عميد كلية الهندسة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والشركات الصناعية بقنا وأولياء أمور الطلاب حفل تخرج الدفعة الثانية بكلية الهندسة بقاعة المؤتمرات بالجامعة وأعرب الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة عن سعادته بفرحة طلاب الجامعة وحضورهم لحفل التخرج وقدم الشكر لأولياء أمور الطلاب الخريجين وأضاف أن مصر تحتاج ا​​لكثير منا وعلينا جميعا العمل ونصح أبنائه الخريجين بضرورة مواصلة تفوقهم وإن الجامعة في خدمتهم في أى وقت وقدم الشكر للشركات الراعية للحفل وشكرهم على مساعدة الخريجين وتعيين من قبل الكثير منهم وأشاد بهذا الدور وإن يخدم كلًا منا في مكانة .

> ومن جانبه قدم الدكتور جمال تاج الدين عميد كلية الهندسة الشكر لرئيس الجامعة على دعمه المتواصل للكلية وزياراته المتواصلة لهم مؤكدًا أن خريجي الكلية قاموا بمشاريع تخدم بلادهم فى شتى المجالات ثم أعلن عن قرار تخريج الدفعة بموافقة مجلس الجامعة ، وقدم الطالب محمد عبد القادر عبد العزيز الأول على الدفعة خلال كلمته الشكر لرئيس الجامعة على اهتمامه الكبير الذي قدمه لهم خلال العام الدراسي كما قدم الشكر لأعضاء هيئة التدريس وعاهد الجميع إن يكونوا خير مثال فى حب بلادهم والعمل المستمر من أجل مصر.