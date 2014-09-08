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الطيران اليمنى يغير على مواقع للحوثيين فى محافظة الجوف

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الطيران اليمنى يغير على مواقع للحوثيين فى محافظة الجوف الطيران اليمنى يغير على مواقع للحوثيين فى محافظة الجوف

ارشيفية

يقوم الطيران الحربى اليمنى لليوم الثانى على التوالى بقصف مواقع جماعة أنصار الله الحوثيين الذين يحاولون اقتحام مديرية الغيل بمحافظة الجوف شمال البلاد.

وأوضح موقع يمن برس الاخبارى أن الطائرات قصفت العديد من الآليات العسكرية التى جلبتها الجماعة فى محاولة منه لاخضاع المديرية التى يدافع عنها القبائل وحزب الاصلاح والجيش مما أدى الى انسحاب آليات الحوثيين .

وجاء تدخل الطيران الحربى فى المعارك الدائرة منذ عدة أيام بعد وصول تعزيزات للحوثيين من معاقلهم فى صعدة تشمل دبابات ومدرعات ومقاتلين وقد أدى اقصف الى تراجع الحوثيون.

وكانت ميليشيات الحوثيين قد استولت على محافظة عمران شمال صنعاء بحوالى 45 كيلومترا منذ نحو شهرين بعد انسحاب اللواء المكلف بحمايتها وتتقدم الآن الى محافظة الجوف وتلاقى مقاومة شديدة من مقاتلى حزب الاصلاح والقبال وبدعم من الجيش.

 

أ ش أ

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