فيروس معوي ينتشر في 10 ولايات أمريكية ويصيب مئات الأطفال

قالت مصادر أمريكية مسؤولة، الإثنين، إن الفيروس المعوي، الذي أصاب مئات الأطفال في عدد من الولايات، ليس سوى «رأس جبل الجليد»، وسط مخاوف من أن حجم تفشي عدد المصابين بالفيروس الذي لا توفر له لقاحات معالجة بعد، يفوق التوقعات.

وطلبت 10 ولايات من «مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية»، التحقيق بشأن إصابات محتملة بفيروس «EV-D68- وهي: كولورادو، ونورث كارولاينا، وجورجيا، وأوهايو، وأيوا، والينوي، وميسوري، وكنساس، بجانب أوكلاهوما وكنتاكي.

وأصيب أكثر من 900 طفل، 450 منهم في مدينة تكساس، بأعراض المرض، تلقى ما لا يقل عن 60 منهم علاجات مكثفة بالمستشفيات.

وتتراوح أعراض المرض ما بين السعال، وصعوبة بالتنفس، وظهور طفح بالجلد وربما الإصابة بالحمى.

وقال مارك بالانش، المختص في علم الفيروسات في «سي دي سي»، إن التقارير بشأن الاعداد الاستثنائية لمن أدخلوا المستشفيات: «مجرد غيض من فيض فيما بتعلق بالإصابات الحادة»، مضيفا: «بدأنا النظر فيها ومازلنا لا نعرف كل الأجوبة.»، بحسب تقرير لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

ويشار إلى أن الفيروس المعوي، وتتشابه أعراضه لحد كبير مع أعراض الإصابة ببرد شديد، مرض شائع تصل ذروة الإصابة به في شهر سبتمبر، على نقيض فيروس «أي في-دي68»، الذي ظهر للمرة الأولى بأمريكا في ستينيات القرن الماضي، وأصيب به أقل من مائة شخص، منذ ذلك الوقت.

ولا تتوفر أي لقاحات أو علاجات للفيروس الذي زج بأكثر من 30 طفلا بمستشفيات كنساس، في يوم واحد، نقل 15% منهم إلى العناية المركزة.