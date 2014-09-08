مد أجل الحكم على«الحافى وعبد المقصود» في قضية إهانة الدستورية العليا لـ11 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، مد أجل الحكم على “ناصر سالم الحافى وعبدالمنعم عبدالمقصود”، محاميى جماعة الإخوان، ومحامٍ ثالث يدعى “حسن صالح”، فى قضية إهانة المحكمة الدستورية وقضاتها لجلسة 11 سبتمبر.

كان النائب العام الاسبق، المستشار عبدالمجيد محمود، سبق أن أحال المحاميين ناصر الحافى وعبدالمنعم عبدالمقصود لمحكمة الجنايات، على خلفية الاتهامات التى نسباها لقضاة المحكمة الدستورية العليا بتزوير الحكم الخاص بحل مجلس الشعب، وإرساله للمطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل نظر جلسة القضية والمداولة والنطق بالحكم علانية.