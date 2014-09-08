تموين القليوبية يشن حملة مكبرة لمراقبة الاسواق ورصد المخالفات

اقامت مباحث التموين بالقليوبية بالتعاون مع مديرية التموين، حمله مكبره علي المخابز ومنافذ صرف السلع التموينيه بالمحافظة.

واسفرت الحمله عن ضبط “سيد .م.ح” صاحب منفذ بيع سلع تموينيه بمنشية الحريه بقسم اول شبرا الخيمه لتجميعه 620 كيلو ارز من النظام القديم ومنعه من الصرف للمواطنين.

فتم تحرير محضر رقم 8491 اداري القسم, كما تم ضبط “احمد.م.م” صاحب محل لعرضه 450 كيلو ارز منهية الصلاحيه, كما تحرر محضري رقم 24 الف 488 , و24 الف 489 من تجار تموين بقرية كفر سليم وشلقان بالقناطر الخيريه لتحصيله مبالغ تزيد عن الرسوم المقرره من اصحاب البطاقات التموينيه.

كما تحرر محضر ضد “عاطف.ح.ع” صاحب محل بيع اسماك لعرضه سمك مجمد مجهول المصدر وتم ضبط كمية 30 كيلو وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9155 إدارى القناطر الخيرية.

وتم ضبط مخبز بلدى بشرق شبرا الخيمة اتلف عدد 10 شكائر دقيق بلدى مدعم، وتم مطالبته بمبلغ قيمة 1418 جنية سد ثمن سعر الدقيق التالف.

كما تم ضبط 63 شيكارة دقيق بلدى مدعم، زنه 3 طن و150 كيلو، بعدد 9 مخابز بقرى مركز كفر شكر، وقليوب، وطوخ، والقناطر الخيرية، وشبرا الخيمة، تحررت المحاضر وتولت النيابة التحقيق.