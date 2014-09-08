أخبار عاجلة

8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

تموين القليوبية يشن حملة مكبرة لمراقبة الاسواق ورصد المخالفات

Google+ Print
تموين القليوبية يشن حملة مكبرة لمراقبة الاسواق ورصد المخالفات تموين القليوبية يشن حملة مكبرة لمراقبة الاسواق ورصد المخالفات

أرشيفية

اقامت مباحث بالقليوبية بالتعاون مع مديرية التموين، حمله مكبره علي المخابز ومنافذ صرف السلع التموينيه بالمحافظة.

واسفرت الحمله عن ضبط “سيد .م.ح” صاحب منفذ بيع سلع تموينيه بمنشية الحريه بقسم اول شبرا الخيمه لتجميعه 620 كيلو ارز من النظام القديم ومنعه من الصرف للمواطنين.

فتم تحرير محضر رقم 8491 اداري القسم, كما تم ضبط “احمد.م.م” صاحب محل لعرضه 450 كيلو ارز منهية الصلاحيه, كما تحرر محضري رقم 24 الف 488 , و24 الف 489 من تجار تموين بقرية كفر سليم وشلقان بالقناطر الخيريه لتحصيله مبالغ تزيد عن الرسوم المقرره من اصحاب البطاقات التموينيه.

كما تحرر محضر ضد “عاطف.ح.ع” صاحب محل بيع اسماك لعرضه سمك مجمد مجهول المصدر وتم ضبط كمية 30 كيلو وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9155 إدارى القناطر الخيرية.

وتم ضبط مخبز بلدى بشرق شبرا الخيمة اتلف عدد 10 شكائر دقيق بلدى مدعم، وتم مطالبته بمبلغ قيمة 1418 جنية  سد ثمن سعر الدقيق التالف.

كما تم ضبط 63 شيكارة دقيق بلدى مدعم، زنه 3 طن و150 كيلو،  بعدد 9 مخابز بقرى مركز كفر شكر، وقليوب، وطوخ، والقناطر الخيرية، وشبرا الخيمة، تحررت المحاضر وتولت النيابة التحقيق.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

وزير التموين: معايير تنقية البطاقات التموينية ستخضع للحوار المجتمعي

وزير التموين: معايير تنقية البطاقات التموينية ستخضع للحوار المجتمعي

وزير التموين: بدء إضافة المواليد للبطاقات التموينية في يونيو المقبل

وزير التموين: بدء إضافة المواليد للبطاقات التموينية في يونيو المقبل

التموين: 88 مليون مواطن يستفيديون من الخبز المدعم.. وتكلفة الرغيف 57 قرشًا

التموين: 88 مليون مواطن يستفيديون من الخبز المدعم.. وتكلفة الرغيف 57 قرشًا