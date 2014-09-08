مساعد رئيس المؤتمر: الفساد غول ينهش فى الاقتصاد المصري



> قال المهندس تامر الزيادى، مساعد رئيس حزب المؤتمر، إن مصر تحتاج إلى ثورة فى التشريعات، خاصة المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار لنسف ما وصفه بـ”منظومة الفساد والتهرب الضريبى” التي تحولت إلى غول ينهش فى جسد الإقتصاد المصرى بشكل مقنن.

وطالب الزيادى فى تصريحات له اليوم، الاثنين، على هامش جلسة السياسات النقدية والضريبة بالمؤتمر الإقتصادى التى تنظمه مؤسسة أخبار اليوم تحت عنوان “مصر طريق المستقبل”، بـ “تشريعات رادعة” و”عقوبات مغلظة” على كل من تهرب ضريبياً فى هذا الوطن ، وأن تقوم الدولة بنشر قائمة بيضاء برجال الاعمال الملتزمين بتسديد الضرائب، وقائمة سوداء ” بالمتهربين ومعاقبتهم وعدم التساهل معهم حتى يقوموا بدفع حق هذا الشعب.

وأضاف الزيادى: “هناك شركات رأس مالها يفوق الــ 50 مليون جنية لكنها مسجلة كشركات توصية بسيطة وهى التى لا يزيد رأس عن 200 ألف جنية وهو تحايل فج للتهرب من الضرائب”. وطالب بضرورة دمج الاقتصاد الموازى فى الاقتصاد الرسمى للدولة.

وقال الزيادى إن المؤتمر الاقتصادى الذى تنظمه مؤسسة أخبار اليوم والذي حضره رئيس الوزراء وعدد من رجال الأعمال، يرسم ملامح توجهات الحكومة تجاه رجال الأعمال فى المرحلة المقبلة بما يساهم في دعم وبناء اقتصاد قوي تشريعياً، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في المشروعات التي بدأت الدولة في تنفيذها.