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تأجيل استئناف «مدرب الكاراتيه» على حكم حبسه سنتين لـ 29 سبتمبر للنطق بالحكم

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تأجيل استئناف «مدرب الكاراتيه» على حكم حبسه سنتين لـ 29 سبتمبر للنطق بالحكم تأجيل استئناف «مدرب الكاراتيه» على حكم حبسه سنتين لـ 29 سبتمبر للنطق بالحكم

مدرب الكاراتيه

قرر المستشار وليد عطوة، رئيس محكمة استئناف أول المحلة تأجيل استئناف عبد الفتاح الصعيدي، مدرب الفضيحة الجنسية بإحدى الصالات المؤجرة بنادي بلدية المحلة على حكمة حبسه سنتين في قضية الفضيحة الجنسية إلى جلسة 29 سبتمبر للنطق بالحكم. 

وطلب المدعين بالحق المدني من هيئة المحكمة بإلزام النيابة العامة ومباحث أول المحلة بالكشف عن من قام بتقديم السيديهات الجنسية إلى جانب كشف من قام بنشر الفيديوهات على مواقع الانترنت
> وطلب دفاع المتهم بالبراءة لانتفاء ركن العلانية بالنسبة للفعل الفاضح وانتفاء تهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة عن المتهم لعدم تقديم أي سيدة بلاغات ضده.

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