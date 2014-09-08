أخبار عاجلة

8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وزير الخارجية المغربى ومساعد وزير الخارجية القطرى يغادران القاهرة

Google+ Print
وزير الخارجية المغربى ومساعد وزير الخارجية القطرى يغادران القاهرة وزير الخارجية المغربى ومساعد وزير الخارجية القطرى يغادران القاهرة

مطار القاهرة

غادر مطار القاهرة الدولى وزير الخارجية المغربى “صلاح الدين مزوار” و”محمد بن عبدالله الرميحى” مساعد وزير الخارجية القطرى، وذلك بعد انتهاء فاعليات اجتماع وزراء الخارجية العرب رقم 142 الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية برئاسة احمد ولد تدي وزيرخارجية موريتانيا.

انتهى المجلس بالإجماع بالموافقه على قرار خاص بحماية وصيانة الأمن القومي العربي يتضمن اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لجميع التنظيمات الإرهابية المتطرفة بما فيها تنظيم «داعش»، ومكافحة امتداداته وأنشطته الإجرامية المتطرفة واتخاذ ما يلزم من التدابير العاجلة على المستوى الوطني أو من خلال العمل العربي المشترك على جميع المستويات السياسية والأمنية والفكرية والقضائية والإعلامية والاقتصادية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا