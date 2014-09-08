وزير الخارجية المغربى ومساعد وزير الخارجية القطرى يغادران القاهرة

غادر مطار القاهرة الدولى وزير الخارجية المغربى “صلاح الدين مزوار” و”محمد بن عبدالله الرميحى” مساعد وزير الخارجية القطرى، وذلك بعد انتهاء فاعليات اجتماع وزراء الخارجية العرب رقم 142 الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية برئاسة احمد ولد تدي وزيرخارجية موريتانيا.

انتهى المجلس بالإجماع بالموافقه على قرار خاص بحماية وصيانة الأمن القومي العربي يتضمن اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لجميع التنظيمات الإرهابية المتطرفة بما فيها تنظيم «داعش»، ومكافحة امتداداته وأنشطته الإجرامية المتطرفة واتخاذ ما يلزم من التدابير العاجلة على المستوى الوطني أو من خلال العمل العربي المشترك على جميع المستويات السياسية والأمنية والفكرية والقضائية والإعلامية والاقتصادية.