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مجلس جامعة الدول العربية يرجأ الموافقة على النظام الإساسى لمجلس الأمن والسلم لدورة قادمة

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مجلس جامعة الدول العربية يرجأ الموافقة على النظام الإساسى لمجلس الأمن والسلم لدورة قادمة مجلس جامعة الدول العربية يرجأ الموافقة على النظام الإساسى لمجلس الأمن والسلم لدورة قادمة

أرجأ مجلس جامعة الدول العربية إقرار الموافقة على النظام الاساسى المعدل الخاص لمجلس الامن والسلم العربى، وقرر وزراء الخارجية العرب فى ختام اعمال دورته ال١٤٢ ارجاء مناقشة النظام الاساسى لمجلس الامن والسلم العربى الى دورة قادمة لوزراء الخارجية العرب بهدف المزيد من الدراسة والنقاش .

وتعد أبرز مهام مجلس السلم والأمن العربي هي إرسال مراقبين مدنيين وعسكريين إلى المناطق المهددة وإرسال قوات حفظ سلام عربية إلى مناطق النزاع والأزمات والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية في سبيل تعزيز السلام بين الدول العربية. وتنص لائحة النظام الداخلي لمجلس السلم والأمن على إنشاء بنك للمعلومات ونظام إنذار مبكر وتشكيل هيئة حكماء من شخصيات بارزة تتمتع بالتقدير والاحترام تكلف بمهام الوساطة تتوجه لمناطق النزاع. كما أرجأ الوزارى العربى البت فى النظام الاساسى لكل من محكمة العدل العربية والمحكمة العربية لحقوق الانسان الى دورة مقبلة لوزراء الخارجية العرب لابداء ملاحظات محددة خاصة ما يتعلق بمحكمة العدل العربية.

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