أوباما يدعو مرشحى الرئاسة فى أفغانستان لتقاسم السلطة فى أٍقرب وقت ممكن

طالب الرئيس الأمريكى باراك أوباما مرشحي الرئاسة الأفغانيين أِشرف غنى وعبدالله عبدالله بإتمام صفقة لتقاسم السلطة فى أٍسرع وقت ممكن حتى تتمكن البلاد من تشكيل الحكومة الجديدة .

أعلن ذك البيت الأبيض الأمريكي – في بيان أصدره اليوم الإثنين ونقلته صحيفة /كاما/ الأفغانية على موقعها الإلكترونى- مضيفا

أن أوباما شدد على أهمية الانتهاء من الاتفاق حول الحكومة الوطنية الموحدة فى أقرب وقت لصالح حشد الدعم الدولي والحفاظ على الاستقرار في أفغانستان.

كما أكد الرئيس الأمريكى التزام الولايات المتحدة بدعم كل من دولة أفغانستان وشعبها ورئيسها ورئيس جهازها التنفيذي لإضفاء الطابع الرسمى على الاتفاق الذي سينتج عن الجهود الرامية لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة .

يأتى ذلك فى الوقت الذى لم يتوصل فيه المتنافسان الرئاسيان إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية على الرغم من انتهاء عملية المراجعة الشاملة لأصوات الناخبين في الاسبوع الماضي واقتراب اللجنة الانتخابية من إعلان النتائج النهائية للتصويت .

وقال معسكر المرشح عبدالله عبدالله إنه سوف يعلن عن موقفه النهائى تجاه المفاوضات بين المرشحين حول فشل إقامة حكومة الوحدة الوطنية .

ومن المقرر أن يلتقي المرشحان اليوم لاجراء محادثات حول إبرام الاتفاق حول تشكيل حكومة الوحدة التي تمت الموافقة عليها خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى أفغانستان في شهر يوليو الماضى .

يشار إلى إن مجيب رحمن رحيمي المتحدث باسم مرشح الرئاسة الأفغاني عبدالله عبدالله كان قد أكد أن التوصل لاتفاق لتقاسم السلطة مع منافسه أشرف غنى، ينزع فتيل التوترات في أعقاب الانتخابات، وإن لم يتم التوصل لذلك الاتفاق، فقد تندلع أعمال عنف في البلاد.

وأضاف أن الفصائل الأفغانية تدفع عبدالله بقوة لعدم التنازل عن أية سلطة في الإجتماع المقبل مع منافسه، وهو الإجتماع الذي قد ينهي مواجهة استمرت طيلة خمسة أشهر على الإنتخابات المتنازع عليها”.

أ ش أ