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القومى للمرأة:استراتيجية بين المجلس والجهات المعنية لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة

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القومى للمرأة:استراتيجية بين المجلس والجهات المعنية لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة القومى للمرأة:استراتيجية بين المجلس والجهات المعنية لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة

السفيرة منى عمر، مساعدة وزير الخارجية السابقة

قالت السفيرة منى عمر ، الأمين العام للمجلس القومى للمرأة ، إنه تم تأجيل اللقاء المقرر عقده اليوم بين السفيرة مرفت التلاوى ، رئيس المجلس ، و اللواء إيهاب مخلوف ، رئيس قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية ، لبحث الجهود المبذولة فى هذا الشأن.

واضافت عمر ، فى تصريحات خاصة لـ “اونا” ، أن هناك إستراتيجية متكاملة لمواجهة جرائم العنف ضد المرأة تضم المجلس و وزارات التعليم و الداخلية و العدل و أيضاً الجمعيات الأهلية و الأزهر ، من خلال التوعية و نشر ثقافة احترام المرأة و محاسبة مرتكبى جرائم العنف ، مؤكدة على التعاون المستمر بين كافة مؤسسات الدولة للحد من تلك الجرائم.

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أونا