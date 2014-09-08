قدري: ضريبة القيمة المضافة ستطبيق على كافة الأنشطة التي لاتمس الفقراء

قال هاني قدري وزير المالية، إن ضريبة القيمة المضافة سيتم تطبيقها بعد انتهاء حوار مجتمعي وأنها تتضمن كافة الأنشطة التي لا تمس الفقراء والانشطة غير الرسمية كما أنها ستعمل على الحد من التعاملات النقدية بشكل يضمن ضبط منظومة الضرائب و المعلومات في عدة اتجاهات

وأضاف قدري إن معالم هذه الضريبة التي ستكون بديلا عن ضريبة المبيعات تتضمن سرعة رد الضريبة باعتبارها اهم وأول شكاوى المتعاملين من الخاضعين لها، كما سيتم وضع نصوص تسهل من رد الضريبة الرأسمالية للمعدات بشكل سريع ليستفيد بها المستثمر في أول إقرار ضريبي يقدمه .. وان الضريبة تتضمن الخصم الضريبي على كافة المدخلات فضلا عن حوافز نقدية سريعة سيتم دفعها للملتزمين لسداد الضريبة.

وأشار إلى أن مشروع الضريبة يتضمن ربط المصالح الايرادية بأنواعها لتكوين قاعدة معلومات عن كافة المسجلين كما تشمل توحيد سعر الضريبة لكل السلع و الخدمات الخاضعة ماعدا السيارات لافتا الى أن استثناء السيارات ناتج عن أسباب “اضطرارية ”

وأوضح الوزير أن فريق خبراء بالوزارة يجري حاليا عملية مراجعة لكافة المواد الاجرائية الخاصة بتشريعات الضرائب بهدف تسهيلها و تبسيطها مشيرا الي انه تجري أعمال دمج بقدر المستطاع لكافة هذه المواد.

وقال انه سيتم إقرار نظام ضريبي خاص للمشروعات الصغيرة و المتوسطة يشمل ضريبتي المبيعات و الدخل بهدف تخفيف العبئ المالي و الاداري على هذه المشروعات لافتا الي ان الحكومة ستفتح باب التسجيل الاختياري لأصحاب المشروعات للاستفادة من نظام الخصم في الضريبة.

وكشف الوزير عن أن الحكومة تتجه إلى تطبيق سياسات تنموية كبرى وليست انكماشية لكنها خاضعة لإجراءات ضبط مالي للإنفاق.. وقال إن هذه السياسات التنموية تتضمن ضخ 60 مليار جنيه لمشروع قناة السويس فضلا عن مشروع استصلاح 4 ملايين فدان تبدأ بمرحلة أولى بعد أن تأكدنا من وفرة المياه اللازمة لها.

وقال إن هناك اتصالات مع البنك الدولي تتم حاليا للمشاركة في تمويل هذا المشروع .. وتابع أن الحكومة تطبق سياسات تنموية وتوسعية يصاحبها ضبط مالي هدفه تحقيق نمو اقتصادي مرتفع مشيرا الى وجود مشكلة كبري تواجه هذه السياسة تتمثل في عجز الموازنة التي وصفها بانها مشكلة تمنع أي نمو مستقبل ويمكن أن توقف قدرة الدولة عن سداد الدين.

وشدد الوزير على أن الحكومات السابقة كانت طبقت مجموعة من الاجراءات الاحترازية التي كان لها تأثير على مستويات التضخم و قدرة الاقتصادية و التنافسية وهي إجراءات أيضا تسببت في ضغوط كبيرة على العملة المحلية لكن الحكومة ستعيد النظر في هذه الإجراءات بما فيها حرية تحويل العملات الصعبة إلى الخارج.

ولفت إلى أن حجم الاستثمارات الموجهة لمشروعات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص زادت في موازنة العامة الحالي إلى 50 مليار جنيه بعد أن كانت 35 مليار جنيه في الموازنة السابقة.

وأكد وجود توسع في القاعدة الضريبية ،مشددا على أن مستويات الضريبة في مصر لا تتفق مع المعايير الدولة أو حتى على مستوى نسب الضرائب المطبقة في الدول المجاورة.

وقال ان الحصيلة الضريبية تعادل ما بين 14 الى 15 % من الناتج المحلي الاجمالي ومع استبعاد الجهات السيادية وقطاع البترول والبنك المركزي من الحصيلة تنخفض الى 9 % مقابل نحو 25 % في الدول المجاورة بما يؤكد أن العبء الضريبي في مصر هو الأقل على مستوى المنطقة.

واعترف الدكتور هاني قدري وزير المالية بأن المنظومة التشريعية في مصر تلقي بعبء رهيب على المجتمع وعلى الإدارة الحكومية ومنظومة القضاء المصري، لكنه قال إنه يجري إعداد مراجعة شاملة وإصلاح لها بشكل يخدم حركة الاستثمار والتنمية.

أ ش أ