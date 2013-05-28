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قنديل يدشن فعاليات مبادرة "ابني مدرسة باسمك"

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قنديل يدشن فعاليات مبادرة "ابني مدرسة باسمك" قنديل يدشن فعاليات مبادرة "ابني مدرسة باسمك"
المبادرة تستهدف بناء 1000 مدرسة في جميع أنحاء الجمهورية خلال 5 أعوام

كتب : أحمد عبد العظيم منذ 12 دقيقة

التقى الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمجموعة من رجال الأعمال من أعضاء اتحاد المستثمرين، وجمعية رجال الأعمال، واتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، وذلك لتدشين مبادرة "ابن مدرسة باسمك"، وهي المبادرة التي سيتم من خلالها قيام رجال الأعمال ببناء وتجهيز 1000 مدرسة في جميع أنحاء الجمهورية على مدار الأعوام الخمسة المقبلة، خاصة في المناطق النائية والمحرومة، وذلك في إطار الدور الاجتماعي والتنموي الذي يقوم به رجال الأعمال في .

وأكد قنديل، خلال اللقاء، أن هذه المبادرة تخاطب كل قامة اقتصادية وطنية مصرية، شخص أو مؤسسة يؤمن بالنظرة البعيدة لنجاحه ونجاح وطنه مستقبلا، ونقطة البداية الأهم في هذا الطريق هي المدرسة، فهي الكيان الجامع لعناصر أي عملية تعليمية ناجحة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع يؤكد على روح المبادرة الإيجابية من جانب رجال الأعمال المصريين الوطنيين، هؤلاء النخبة التي تمثل امتدادا لرجال صناعة واقتصاد بنوا بجوار منشآتهم الاقتصادية الناجحة معالم وطن لازالت تشهد لهم حتى الآن.

كما أن هذا المشروع يكرس التعاون والتنسيق بين القطاع الخاص وبين ، وتعكس حالة من الاصطفاف الوطني حول هدف نبيل، فضلا عن ذلك فهي تلقي الضوء على جانب مضيء في حياتنا رغم التحديات الصعبة.

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