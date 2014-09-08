تأجيل محاكمة المتهمين في خلية "النصرة وأحرار الشام" إلى 23 سبتمبر

عقدت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي محمد الجراح الطنيجي اليوم أولى جلسات محاكمة المتهمين بالانضمام إلى منظمتي " جبهة النصرة " و " أحرار الشام " .



> ووجهت النيابة العامة الاتهام لـ15 شخصا بتهمة الالتحاق والانضمام وجمع وتحويل الأموال إلى منظمتين إرهابيتين خارج الدولة هما " جبهة النصرة " وأحرار الشام " التابعتين لتنظيم القاعدة الإرهابي.



> كما وجهت النيابة العامة الاتهام لهؤلاء الأشخاص بالقيام بصنع المتفجرات دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وتلويث البيئة على أثر قيامهم بعمل تفجيرات لمواد خطرة محظور التعامل فيها .



> ووجهت النيابة أيضا الاتهام لأحدهم بحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وأخر بإشراف وإدارة موقع الكتروني على الشبكة المعلوماتية ونشر معلومات عن تنظيم القاعدة الارهابي بقصد الترويج لافكاره .



> وقررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 23 سبتمبر الجاري لاستكمال المرافعات .



> ومثل أمام المحكمة 11 متهما من أصل 15 بحضور بعض ذويهم وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة .