نائب رئيس الدولة يفتتح مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اليوم بأبراج الإمارات في دبي "مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي" والذي سيوفر خدماته لكافة الجهات الاتحادية والمحلية وسيعمل على تطوير منظومة متكاملة من الأدوات الحديثة لمساعدة الجهات الحكومية على الابتكار في مجالات السياسات الحكومية والخدمات المقدمة للجمهور والهياكل التنظيمية والعمليات والإجراءات بما يعزز من تنافسية الدولة في القطاع الحكومي ويعمل على تحويل الابتكار الحكومي لعمل مؤسسي منظم ضمن حكومة دولة الإمارات.

>

> وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أثناء افتتاح مركز الابتكار الحكومي الجديد " بأن التغيرات المجتمعية السريعة .. والقفزات التقنية الهائلة .. والمنافسة بين الدول تجعل الابتكار ضرورة يومية في عمل الحكومة.

وأضاف سموه "توليد الأفكار اليوم ليس عملا فرديا عشوائيا بل هو عمل مؤسسي له قواعده وأدواته ونتائجه المدروسة ومؤسسات راسخة ترعاه، الحكومة الاتحادية اليوم هي الأكثر كفاءة عالميا حسب المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا وهدفنا الجديد هي أن تكون الأكثر ابتكارا عالميا أيضا."

>

> واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال جولته التي قام بها في المركز يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد ال مكتوم نائب حاكم دبي ومعالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي، على أهم المبادرات التي سيتم إطلاقها خلال الفترة القادمة وأهم الخدمات التي سيتم تقديمها للمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والتي ستشمل تنظيم مختبرات الابتكار الحكومية لتطوير الخدمات وتطوير الحلول للتحديات وذلك بالتعاون مع أشهر الجامعات العالمية، بالإضافة لتدريب الكوادر وطنية وبناء قدراتها في مجال الابتكار الحكومي وتوفير منظومة متكاملة من الأدوات الحديثة لمساعدة المؤسسات الحكومية على الابتكار.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم " ليس المال أو الموارد هي التي تصنع الفرق في العمل الحكومي بل الأفكار هي التي تضعنا في المقدمة.

وأضاف سموه "توقعات المجتمع تتزايد، ورضا المتعاملين لا يبقى ثابتا، والأدوات تتبدل وقدرتنا على مواكبة كل هذه المتغيرات هي بالاستمرار في والابتكار. هدفنا أن يكون الابتكار عادة حكومية، وممارسة يومية، وثقافة مؤسسية راسخة".