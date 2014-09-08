شرطة دبي تدشن خدمة الشكاوى العمالية عبر الهواتف الذكية

دشنت القيادة العامة لشرطة دبي خدمة شكاوى العمال بنسختها الذكية لتنضم إلى قائمة الخدمات الذكية المقدمة عبر الهاتف الذكية وتستهدف أحد ابرز الفئات المجتمعية التي تحظى بدعم واهتمام الدولة، وذلك امتثالا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للتحول إلى حكومة ذكية ومبادرات دبي المدينة الأذكى عالميا.

وأكد العميد الدكتور محمد عبد الله المر، مدير الإدارة العامة للحقوق الإنسان ان خدمة الشكاوى العمالية التي يقدمها قسم مراقبة العمالة المؤقتة بمركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر لتدشين حقبة جديدة في رعاية وحفظ الحقوق العمالية التي صانتها الدولة وذلك عبر فتح الفرصة أمام العمال بإرسال شكاواهم عبر تعبئة نموذج الطلب المتوفرة على الهواتف الذكية، من خلال التعاون والتنسيق في تدشين هذه الخدمة الرائدة ما بين الادارة العامة للخدمات الذكية والإدارة العامة لحقوق الإنسان بالدولة.

منوها أهمية هذا التطور لصالح الفئة المستهدفة من شريحة العمال التي توليها القيادة العليا في شرطة دبي اهتماما خاصا إعلاء لقيمة الأولى التي تستند إليها رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في صون وحماية حقوق الإنسان ولا سيما فئات العمال، ويأتي تدشين خدمة الشكاوى العمالية كخدمة هاتفية ليختصر الزمن ويقلص من الجهد المبذول من قبل العامل في تسجيل شكواه ويجعلها في متناول يد الجميع لتنعم هذه الفئة بدعم أكبر وتحظى بفرص أكثر وقنوات أخرى لبث شكواها وعرض قضاياها.

وجدد مدير الادارة العامة لحقوق الإنسان تأكيده على تقنين آليات استلام الشكاوى ودراستها الرد عليها خلال 5 أيام عمل وهو من اولويات قسم رقابة العمالة المؤقتة الذراع الرقابي لمركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، والذي يقوم بمراقبة وتلقي شكاوى العمال فيما يخص جرائم الاتجار بالبشر والحد من استغلال العمال بأية مظاهر تدخل ضمن جرائم الاتجار بالبشر.

وفي السياق ذاته أكد العقيد خالد ناصر عبد الرزاق الرزوقي، مدير الادارة العامة للخدمات الذكية، أهمية هذه الخدمة الهاتفية التي انضمت مؤخرا لقائمة خدمات شرطة دبي المتوفرة بنسختها الذكية عبر الهاتف، موضحا أنها عبارة عن خدمة ذكية تمكن فئة العمال المؤقتة من تقديم الشكاوى الخاصة بالعمل، حيث يقوم قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي بمتابعة هذه الشكاوى وحلها وذلك بالتواصل مع مقدمي الخدمة.



> وتابع بأن آلية الحصول على الخدمة تتم عبر إدخال بيانات في نموذج الطلب وتشمل رقم الهوية ورقم الهاتف المتحرك والبريد الإلكتروني واسم الشركة، وتفاصيل الشكوى ومن ثم الضغط على زر إرسال لتظهر رسالة تأكيدية للمستخدم باستلام طلبه الذي يتم إرساله إلى للإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي.

يذكر أن مبادرة دبي الذكية تهدف إلى تحويل دبي إلى المدينة الأذكى في العالم وذلك من خلال 100 مبادرة و1000 خدمة ذكية تعمل على تحسين جودة الحياة في دبي، وترتكز على 6 قطاعات رئيسية تتمحور حول تحقيق اقتصاد أذكى وأسلوب حياة أذكى ومواصلات أذكى وحكومة أذكى وبيئة أذكى وأجيال أذكياء ضمن 3 محاور رئيسية هي التواصل والتكامل والتعاون.