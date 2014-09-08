دراسة...دبي أسرع سوق لمراكز الأعمال نمواً في العالم

أظهرت دراسة أجرتها شبكة اللاينس العالمية تفوق دبي كأسرع سوق لمراكز الأعمال نموا على المستوى الدولي بالمقارنة مع/ 85 /مدينة في/ 45 /دولة حيث سجلت مراكز الأعمال في دبي مؤخرا مستويات نمو بمعدل/ 18 /بالمائة مقارنة مع متوسط معدل النمو العالمي لنفس الفترة العام الماضي والمقدر بـ/ 7 / بالمائة أي بفارق/ 11 / بالمائة فيما بلغ متوسط النمو لأفضل/ 10 /أسواق نموا في العالم/ 4ر10/ بالمائة .

وجاءت هونغ كونغ في المرتبة الثانية بمعدل نمو وقدره/ 14 /بالمائة فيما جاءت سنغافورة ثالثا 5ر12/ بالمائة وشنغهاي رابعا بـ/ 11 /بالمائة وحلت لوس أنجلوس خامسا/5ر10/بالمائة فيما تليها نيويورك بـ/ 9 /بالمائة ومن ثم لندن ونيودلهي/ 8 /بالمائة وحلت باريس تاسعا /5ر7/ بالمائة وزيوريخ في المرتبة العاشرة/ 6 /بالمائة.

وأشارت دراسة شبكة اللاينس العالمية إلى أن دبي باتت الوجهة الأولى لكبار مزودي مراكز الأعمال في العالم حيث تقوم مراكز الأعمال فيها بتوسعة أعمالها وتأسيس مراكز جديدة لها في مختلف مناطق دبي فيما تخطط العديد من الشركات المزودة لمراكز الأعمال للدخول إلى سوق دبي والاستفادة من فرص النمو الواعدة التي تزخر بها على المدى الطويل.

وفي ظل ما تشهده دبي من تنافس بين كبار مزودي مراكز الأعمال بات التوجه الرئيسي نحو تعزيز جودة ومستوى الخدمات المقدمة للشركات التي تتخذ من المراكز مقرات لها و باتت مراكز الاعمال العاملة في دبي تضاهي نظيراتها في كبرى عواصم المال والأعمال العريقة حول العالم الأمر الذي انعكس على ارتفاع متدرج في الأسعار بالتزامن مع زيادة مستوى الإشغال خلال الفترة الماضية وخاصة بعد الإعلان عن الفوز باستضافة معرض إكسبو/ 2020/.

وقال شريف كامل الرئيس الاقليمي لشبكة اللاينس لمراكز الاعمال في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ان دبي باتت رقما صعبا على ساحة المال والأعمال الدولية بفضل ما تتمتع به من مقومات ترسخ من تميزها اقليميا وعالميا و باتت تنافس كبرى عواصم المال والأعمال العريقة ويأتي ذلك في ظل ما حققته من انجازات تاريخية خلال حقبة زمنية قصيرة وهو ما أدى بأكبر الشركات الدولية السعي للعمل في دبي كضرورة ملحة تتطلبها مرحلة العولمة كما أصبحت الإمارة محطة أساسية لا غنى عنها للشركات والمؤسسات العاملة في مختلف القطاعات.

ولفت كامل إلى أن الدراسة تهدف إلى تحديد أسرع الأسواق نموا فشملت/ 85 /مدينة تغطيها المراكز التي تعمل تحت مظلة الشبكة في/ 45 /دولة حول العالم والتي تعتبر من أهم المدن على خارطة الأعمال الدولية...مشيرا إلى أن بوصلة النمو تتجه نحو الشرق في ظل التباطؤ الاقتصادي الذي تعيشه أوروبا من ناحية في المقابل انتعاش الاقتصاد الأمريكي الذي انعكس على حركة تأسيس وتوسع الشركات مما ساهم في نمو قطاع مراكز الأعمال في الولايات المتحدة ككل.

وأوضح كامل أن سر نجاح دبي لا ينحصر في مكون واحد بل هو عبارة عن مجموعة من العوامل المتكاملة تم بناؤها بشكل متواصل وبدعم من مشاريع ومبادرات استراتيجية ونوعية سباقة للتطوير والتحديث في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية موضحا ان دبي باتت نموذجا تنمويا يحتذى به على المستوى العالمي.

ولفت إلى أن هذا الإنجاز يأتي بفضل جاذبيتها الاستثمارية والتجارية المتميزة والتي باتت جزءا لا يتجزأ من عمليات كبرى الشركات العالمية والاقليمية ومكونا أساسيا في حركة التجارة والاستثمار على المستوى الدولي في الوقت الذي تواصل فيه الإمارة بشكل ملفت استقطاب الشركات العالمية في مختلف القطاعات بالتوازي مع تواصل تأسيس مشاريع وشركات محلية أو بالشراكة مع أطراف خارجية للاستفادة من أسواق دبي المحلية وفرص النمو التي تزخر به بالإضافة إلى اتخاذ الإمارة كمنصة للتوسع التجاري والاستثماري في دول المنطقة.

وأفاد بأن تميز دبي يأتي مع المكانة المرموقة التي تتمتع بها دولة الإمارات ككل على مختلف الأصعدة سواء كانت الدبلوماسية أو التجارية والاقتصادية والاجتماعية حيث تعتبر واحة إنسانية تضم أكثر من/ 200 /جنسية في بيئة منفتحة حضاريا وثقافيا تتمتع بالأمن والاستقرار.

وأشار إلى أن استضافة دبي لمعرض اكسبو/ 2020 /أعطى دفعة إضافية عززت من الجاذبية الاستثمارية التي تتمتع بها دبي والإمارات ككل مما سيفتح آفاقا لا حدود لها لازدهار الأعمال والتجارة ليس على المستوى المحلي فحسب بل على المستوى الاقليمي أيضا وسيساهم في تحقيق نمو مضطرد بقطاع مراكز الأعمال في دبي بمستويات قياسية غير مسبوقة على المستوى العالمي خلال السنوات القادمة حيث سيرتفع معدل النمو السنوي لمراكز الأعمال في دبي من/ 15 /بالمائة سنويا إلى ما يتراوح بين 20 و 25 بالمائة لغاية العام2018 لتتسارع بعدها وتيرة النمو وتحقق معدلات تصل إلى/ 82 /بالمائة سنويا بحلول العام/ 2020/.

وتوقعت الدراسة أيضا ارتفاعا متواصلا في معدلات إشغال مراكز الأعمال بدء من العام القادم بحيث سيرتفع معدل الإشغال السنوي من/ 75 /بالمائة حاليا إلى ما يتراوح/ 80 إلى 84 /بالمائة على أن تصل معدلات الإشغال إلى الذروة مع اقتراب موعد الاستضافة لتصل إلى/ 100 /بالمائة في ظل الطاقة الاستيعابية الحالية لمراكز الأعمال المتواجدة في دبي .

> وتوقعت الدراسة أيضا أن تصل عوائد مراكز الأعمال في دبي إلى أكثر من ملياري درهم بحلول/ 2020 /تزامنا مع استضافة الحدث.



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