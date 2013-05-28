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"أقباط من أجل الوطن" يؤيد تصريحات البابا برفض التدخل الأجنبي في مصر

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"أقباط من أجل الوطن" يؤيد تصريحات البابا برفض التدخل الأجنبي في مصر "أقباط من أجل الوطن" يؤيد تصريحات البابا برفض التدخل الأجنبي في مصر
رئيس الاتحاد: تصريحات البابا تشير إلى وطنيته.. ونائب الرئيس: يجب أن يدعم المسلمون ملف الأقباط

كتب : رحاب عبدالله منذ 9 دقائق

أعرب "الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن" تأييده الكامل لتصريحات قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التي أطلقها خلال زيارته الأخيرة للنمسا، حين أكد رفضه لأي تدخل أجنبي في شؤون وأهمية حل مشاكل الأقباط في إطار مصري وطني، وضرورة التعايش المشترك بين المسلمين والأقباط في مصر.

وقال كريم كمال رئيس الاتحاد، خلال البيان الذي أصدره ظهر اليوم، إن تصريحات البابا تشير إلى وطنيته وإلى موقف الكنيسة الأرثوذكسية الواضح على مر التاريخ، التي تقدم دائما الوطن على النزعة الطائفية، وترفض أي تدخل خارجي في القضايا القبطية.

وأوضح ولاء عزيز نائب رئيس الاتحاد، أن القضايا القبطية وحقوق الأقباط ملف يجب أن يدعمه المسلمين قبل الأقباط، من منطلق أن الجميع شركاء في الوطن، مشددا على قيمة الوطن وأهمية الوحدة الوطنية على أرض الواقع، وليس بالشعارات والتصريحات داخل الوطن وخارجه فقط، على حد قوله.

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