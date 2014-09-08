ضبط 6 تجار مخدرات فى حملة أمنية بالدقهلية

شنت اللأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية حملة أمنية لضبط المتجرين في المواد المخدرة أسفرت عن ضبط 8 قضايا مخدرات بينهم ستة أتجار.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السعيد عمارة، مديرالمباحث الجنائية بضط باسم محمد صابر حسن على الصاوى – وشهرته باسم الصاوى 31سنة عاطل ومقيم بندر الجماليه وبحوزته عدد ” 15 ” قطعه لجوهر الحشيش المخدر و سلاح نارى و إبراهيم عوض السيد إسماعيل 33سنةسائق ومقيم شارع الترعه – قسم أول المنصوره .. والمطلوب ضبطه فى القضيه رقم 5317 جنايات قسم ثان المنصوره لسنة 2014م سلاح نارى وبحوزته جوال بلاستيك بداخله عدد 2 لفافه كبيرة الحجم بداخلها نبات البانجو المخدر وزنت و سلاح نارى وضبط وائل عبدالفتاح يحيى عبدالفتاح – وشهرته وائل شتا 25سنة عاطل مسجل شقى خطر فئه ج سرقات عامه ومحمد على محمد محمد أبوزيد 25سنة عاطل مسجل شقى خطر تحت رقم 4085 فئه ج سرقات عامه ويقيمان بندر نبروه وبحوزتهما عدد 13 لفافه من نبات البانجو المخدر وسلاح نارى وضبط مجدى عبدالحميد أحمد الشيخ 46سنة موظف ومقيم ميت الحلوج – مركز دكرنس وبحوزته عدد 5500 قرص لعقار تامور المخدر وضبط عمرو عبدالوهاب مصطفى عبدالوهاب – وشهرته عمرو الزبله 28سنة عاطل ومقيم شبراويش مركز أجا وبحوزته عدد ” 28 ” لفافه لنبات البانجو و محمود محمد بدوى – وشهرته الجنزورى 23سنة عاطل ومقيم الخياريه – مركز المنصوره وبحوزته لفافه لنبات البانجو المخدر وكريم رضا عبدالمعطى محمد سليمان 23سنة سمكرى سيارات ومقيم شارع مصطفى كامل– بندر ميت غمر وبحوزته لفافه لنبات البانجو المخدر و محمد مسعود السعيد محمد 33سنة عاطل ومقيم بندر تمى الأمديد وبحوزته لفافه لنبات البانجو المخدر