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افتتاح الدورة التدريبية للطلبة المتطوعين ببرنامج محو الأمية بجامعة الفيوم

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جانب من الدورة التدريبية

جانب من الدورة التدريبية

افتتح الدكتور فريد عوض حيدر، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فعاليات الدورة التدريبية للطلبة المتطوعين ببرنامج محو الأمية، والتى ينظمها مركز الخدمة العامة بالجامعة بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ، تحت رعاية الدكتور خالد حمزة القام بعمل رئيس الجامعة.

وأكد نائب رئيس الجامعة على أن هذا الملتقى نقطة انطلاق من قيام طلاب الجامعة المشاركين بتنمية مهارات القراءة والكتابة للعاملين بكليات الجامعة من خلال مركز خدمة المجتمع ، وشدد على ضرورة اعتبار قضية محو الأمية قضية قومية ومهمة كبيرة تحتاج إلى تعاون وكفاح للتخلص منها، وأكد على أنه رغم صعوبة المهمة إلا أن عزم الشباب يكسر كل صعب.
> وأكد رجب فاروق المدير بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار على أن الهيئة ستقوم بسرعة استخراج الشهادات للناجحين، وستقوم بالتعاقد مع الطلاب المشاركين مقابل المكافأة المالية المنصوص عليها فى اتفاق التعاون بين الجامعة والهيئة.

 

جانب من الدورة التدريبية

جانب من الدورة التدريبية

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