صورة - جبل طارق.. بني عبيد الكرة الأوروبية!

"كنت في الورشة - نجارة - وهاتفوني يطلبون مني القدوم لخوض مباراة أمام الزمالك" - السيد المندوه لاعب بني عبيد وصاحب الهدف التاريخي الذي أقصى الزمالك من دور الـ16 لبطولة كأس مصر عام 2008.

تصريح تذكرته فور أن رأيت تشكيلة منتخب جبل طارق التي واجهت بولندا يوم الأحد في تصفيات كأس أمم أوروبا 2016 وخسرت بسباعية نظيفة.

لماذا تذكرت هذا التصريح تحديدا، هذا ما ستعرفونه مع FilGoal.com خلال التقرير التالي.

ضريبة الاستقلال

دولة مساحتها لا تتعدى الستة كيلو مترات، كان أمامها خياران، إما أن تكون تابعة لحكم إسبانيا أو بريطانيا، ولكن سكانها الذين يبلغ تعدادهم 30 ألف نسمة، لجأوا لاختيار ثالث، هو الاستقلالية، ليصبح لها منتخبها الخاص.

البداية تعود إلى القرن الأول الهجري، حينما قام الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك، بتكليف جيش بقيادة طارق بن زياد، بالعبور من المغرب إلى تلك المنطقة الصخرية المأهولة بعدد قليل للغاية من السكان.

ومع إنهيار الدولة الأموية، قام الإسبان بغزو المنطقة، قبل أن تفرض المملكة البريطانية العظمى سيطرتها عليها إلى الأن، ليس بالقوة بل بالاستفتاء.

المنتخب الطارقي

وكانت جبل طارق قد تقدمت بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في 1997 غير أن الطلب قوبل بالرفض بسبب معارضة إسبانيا، لكن الويفا أعاد النظر في القضية بعد حصول جبل طارق على حكم لصالحها من قبل محكمة التحكيم الرياضي عام 2011.

منتخب جبل طارق خاض مباراة بولندا بتشكيلة لا تحتوي سوى على لاعبين فقط يمارسون كرة القدم بشكل إحترافي، المدافع سكوت وايزمان الذي لعب مع هال سيتي وبارنسلي في الدوري الإنجليزي، ولاعب الوسط ليام والكر لاعب بورتسموث السابق.

أما باقي اللاعبين، فهم مجرد موظفين وعمال في مختلف المجالات، وهو الأمر الذي يمكنك رؤيته من خلال الصورة المنشورة أعلاه.

5 حقائق

- أول مباراة خاضها منتخب جبل طارق كانت أمام سلوفاكيا في التاسع عشر من نوفمبر 2013، وانتهت بالتعادل السلبي.

- الفوز الأكبر لمنتخب جبل طارق كان على منتخب مالطا بهدف دون رد.

- الخسارة الأكبر أمام بولندا 7-0.

- لقب عميد لاعبي جبل طارق يحمله خمسة لاعبين، برصيد ست مباريات.

- لقب الهداف التاريخي لجبل طارق يحمله ثلاثة لاعبين، بواقع هدف لكل لاعب.