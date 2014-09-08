طارق حامد على أبواب الزمالك في انتظار الإعلان الرسمي

اقترب الزمالك من حسم صفقة ضم طارق حامد لاعب الوسط المميز من سموحة، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي من جانب الناديين.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب وقع للزمالك منذ فترة لمدة خمسة مواسم، بعلم نادي سموحة.

وتبلغ قيمة الصفقة سبعة ملايين جنيه، يدفع الزمالك منها خمسة ملايين، ويتحمل طارق حامد المليونيين المتبقيين.

وصرح مصدر من مجلس إدارة الزمالك لـFilGoal.com: "اتفقنا مع سموحة على دفع المبلغ على أقساط".

ويتواجد محمد الشهاوي المدير المالي للزمالك في الإسكندرية حاليا من أجل دفع مقدم الصفقة، والحصول على الاستغناء الخاص باللاعب من سموحة.

وسيعلن الزمالك عن إتمام الصفقة رسميا، فور الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب.

الإعلان الرسمي

كان من المفترض، أن يحضر طارق حامد إلى الزمالك يوم الاثنين من أجل إتمام التعاقد والإعلان عن الصفقة بشكل رسمي، في وجود مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض.

ولكن مرتضى رحل من النادي، وهو ما قد يفتح الباب أمام تأجيل الإعلان الرسمي عن الصفقة.