بالصور.. جولة مفاجئة لمحافظ الغربية لتفقد حالة النظافة بمدنية المحلة الكبرى

حذر اللواء محمد نعيم محافظ الغربية المسئولين بحى ثان المحلة الكبرى القائمين على النظافة العامة بالحي لسوء حالة النظافة العامة بالشوارع والميادين وتراكم أكوام القمامة بها وانتشار الإشغالات فى معظم شوارع الحي مما يعيق حركة المرور والمشاة ويشوه المظهر الجمالي

> جاء ذلك خلال الجولة الليلية المفاجئة التى قام بها محافظ الغربية لمدينة المحلة الكبرى والتي استمرت أكثر من 4 ساعات تفقد خلالها المنطقة الكائن بها مبنى حي ثان المحلة والجزيرة الوسطى أمام مبنى الحى وموقف سيارات الأجرة والتقى بالمواطنين المتواجدين بالموقف وطلب من مدير الموقف إعلان تعريفة الركوب بمكان ظاهر بالموقف على سيارات الأجرة العاملة به كما تفقد المحافظ شارع العباسي الجديد وشارع نعمان الأعصر وأصدر توجيهاته بسرعة إزالة تجمع لمياه الصرف الصحي أمام مدرسة عمر زعفان وطلب المحافظ تطوير وتجميل ميدان الششتاوى وتزويده بالنباتات دائمة الخضرة ودهان الأعمدة وبلدورات الأرصفة والاهتمام بالنظافة العامة والمظهر الجمالى بالميدان والمنطقة المحيطة به وأثناء مرور المحافظ بطريق قطور القديم عند مفارق القاضى وجد تجمع للقمامة اشتعلت به النيران وتكاثرت الأدخنة فى سماء المنطقة مما دفع المحافظ لاستدعاء سيارة الاطفاء وظل بالموقع حتى تم اخماد النيران تماما ورفع القمامة المتبقية من الموقع.