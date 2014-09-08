وزير التعليم: السيسي وصف المدرس بأنه أهم شخصية بمصر

قال الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصف المعلم بأنه أهم شخصية في مصر.

وأضاف الوزير، في كلمته أثناء احتفالية عيد المعلم، الاثنين، أنه عرض على الرئيس الخطة الاستراتيجة للوزارة والجهود المبذولة لإنجازها، في لقاء مطول سابقا، موضحا أن الرئيس أبدى اهتماما بالعملية التعليمية، ووصف المدرس بأنه أهم شخصية في مصر.

ولفت إلى أن الرئيس أكد أهمية دور المعلم أثناء تكريم قيادات وزارة التعليم على جهودهم المبذولة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة، الأحد.