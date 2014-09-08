«الأنصاري»: إنشاء مصانع لإنتاج الأغذية المدرسية في 4 محافظات

قال المهندس سعد الأنصاري، المدير التنفيذى للمشروع الخدمي للتغذية المدرسية بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تعتزم إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الوجبات المدرسية بمحافظات «سوهاج، البحر الأحمر، القليوبية، أسيوط».

وأضاف «الأنصاري»، في تصريحات صحفية، الاثنين، أن ميزانية التغذية المدرسية بلغت هذا العام 890 مليون جنيه، تغطى مختلف مراحل التعليم حتى المرحلة الثانوية، موضحا أن وزارة الزراعة تغطى تغذية المرحلة الإبتدائية فقط بنسبة 15 ـ 20% من الميزانية العامة المخصصة للتغذية المدرسية.

وأوضح «الأنصاري» أن التغذية المدرسية تغطي 5169 مدرسة في مصر، عن طريق الاستعانة بـ731 سيارة نقل لتوزيع هذه الوجبات، مشيراً إلى أن إجمالى الوجباب المدرسية المزمع إنتاجها خلال الموسم الدراسي الجديد «2014/ 2015» تصل إلى 205.5 مليون وجبة.

وأكد أن عدد وجباب التغذية التي قدمت لتلاميذ المدارس عام 2013 بلغ 195.4 مليون وجبة، بينما تراجعت النسبة العام الماضى لتصل 126.6 مليون وجبة، مؤكدا أن المحافظات التي يوجد بها مصانع لإنتاج التغذية المدرسية، هي «القاهرة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، المنوفية، القليوبية، دمياط، البحيرة، الغربية، بورسعيد، شمال سيناء، الإسماعيلية، أسوان».

يذكر أن المشروع الخدمى للتغذية المدرسية كان قد بدأ نشاطه عام 1997 بإنتاج 10 آلاف وجبة يوميا بمركز إبشواي بمحافظة الفيوم، (بإجمالى مليون وجبة خلال العام الأول)، ثم ازداد نشاط المشروع سنويا، بإقامة 15 مصنعا في 13 محافظة مختلفة.