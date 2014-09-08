أخبار عاجلة

8 الصبح - حماقي يستعد لحفل غنائي كبير فى أحد الجامعات الخاصة ويضع شروطه ...؟ -
8 الصبح - دنيا سمير غانم تفاجئ حمدي المراغني فى تايلاند بالإحتفال بعيد ميلاده ورد فعل حمدي ...! -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 3 أبريل 2017 -
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر -
استخدام أجهزة التسمير يعرضكم للإصابة بهذا المرض الخطير -
بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«مصر للطيران» توقع اتفاقية لنقل 2600 حاج فلسطيني للسعودية

  • مصر
  • 8
Google+ Print

التقى الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدني، صباح الاثنين، الدكتور علام موسى، وزير النقل والمواصلات الفلسطيني، وتم توقيع اتفاقية لنقل 2600 حاج فلسطينى للمملكة العربية ، لأداء فريضة الحج هذا الموسم، على طائرات « للطيران» من مطار القاهرة.

وسوف تقلع أولى الرحلات 20 سبتمبر الحالي إلى جدة، على أن تبدأ العودة من 13 أكتوبر القادم من مطار المدينة المنورة.

ووقع على الاتفاقية وليد تميم، رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الفلسطينية، والطيار هشام النحاس، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

حضر التوقيع سامح الحفني، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وشريف المغلوب، رئيس القطاع التجاري بمصر للطيران، ولفيف من قيادات وزارتي الطيران المصري والنقل الفلسطيني.

وأكد وزير الطيران، خلال اللقاء، أهمية التعاون مع الأشقاء الفلسطينيين، والاستعداد لتقديم كل التسهيلات لهم من خلال الأجهزة العاملة بمطار القاهرة الدولي، وشركة مصر للطيران، موجها بتقديم أفضل الخدمات للحجاج الفلسطينيين أثناء سفرهم لأداء مناسك الحج وأثناء عودتهم.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر

8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية