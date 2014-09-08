«مصر للطيران» توقع اتفاقية لنقل 2600 حاج فلسطيني للسعودية

التقى الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدني، صباح الاثنين، الدكتور علام موسى، وزير النقل والمواصلات الفلسطيني، وتم توقيع اتفاقية لنقل 2600 حاج فلسطينى للمملكة العربية السعودية، لأداء فريضة الحج هذا الموسم، على طائرات «مصر للطيران» من مطار القاهرة.

وسوف تقلع أولى الرحلات 20 سبتمبر الحالي إلى جدة، على أن تبدأ العودة من 13 أكتوبر القادم من مطار المدينة المنورة.

ووقع على الاتفاقية وليد تميم، رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الفلسطينية، والطيار هشام النحاس، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

حضر التوقيع سامح الحفني، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وشريف المغلوب، رئيس القطاع التجاري بمصر للطيران، ولفيف من قيادات وزارتي الطيران المصري والنقل الفلسطيني.

وأكد وزير الطيران، خلال اللقاء، أهمية التعاون مع الأشقاء الفلسطينيين، والاستعداد لتقديم كل التسهيلات لهم من خلال الأجهزة العاملة بمطار القاهرة الدولي، وشركة مصر للطيران، موجها بتقديم أفضل الخدمات للحجاج الفلسطينيين أثناء سفرهم لأداء مناسك الحج وأثناء عودتهم.