​​بالصور.. ضبط 104 زجاجة خمور بحوزة عامل بالأقصر

تمكنت قوات الشرطة بمركز أرمنت جنوب الاقصر من ضبط 104 زجاجة خمور بحوزة عامل متهم في 3 قضايا تجارة مخدرات أثناء مروره بالطريق الزراعي الشرقي بناحية قرية الرزيقات بحري.

تلقي اللواء منتصر أبوزيد، مدير أمن الأقصر، لإخطارا من اللواء عصام الدسوقي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية يفيد بأنت اثناء قيام ملازم اول محمد عبد ربه القيعي من قوه مركز شرطه ارمنت بتفقد الحاله الامنيه بالطريق الزراعي الشرقي بناحيه الرزيقات بحري دائره المركز اشتبه في السياره رقم ١١٥٢٧ ربع نقل يستقلها شخص حال سيرها بالطريق المشار اليه لدي استيقافها حاول قائدها الهرب .

فقام الضابط و القوه المرافقه بمطاردتها و تمكن من استيقافها و بالفحص تبين انها قياده المدعو اسامه .م. م.م.و شهرته اسامه ابو حسيبه ٣١ سنة عامل و مقيم بناحيه الرزيقات بحري دائره المركز و السابق اتهامه في ٣ قضايا اخرهم القضيه رقم ٣٥٥٨ اداري ارمنت لسنه ٢٠١٢ احراز مواد مخدره، بتفتيش السياره وقائيا عثر بداخلها علي كميه من المواد الكحوليه عباره عن ٥٥ زجاجه بيره استيلا و عدد ٢٤ بيره كانز و عدد ٢٣ زجاجه برندي كروم و عدد ٢ زجاجه هايت حورس بدون ترخيص، بمواجهته بما اسفر عنه الضبط اعتراف بحيازته للمواد الكحوليه بقصد الاتجار و عدم حمله رخصتي القياده و التسيير للسياره.

تم التحفظ علي السياره و المضبوطات بديوان المركز و تحرر عن ذلك المحضر رقم ٨٠٨٤ اداري مركز ارمنت لسنه ٢٠١٤ و جاري العرض علي النيابه .