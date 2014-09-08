مستشارة وزير الصناعة والتجارة: مخاوف المصدرين من المساندة التصديرية الجديدة “مبالغ فيها”

صرحت الدكتورة عبلة عبد اللطيف مستشار وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأن تخوف الكثير من المصدرين من الضوابط الجديدة للمساندة التصديرية به الكثير من المبالغة.

وأشارت الدكتورة عبلة – فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين على هامش مؤتمر الأخبار الاقتصادي (مصر.. طريق المستقبل” – إلى أنه لم يحدث انخفاض فى نسب المساندة المخصصة لدعم الصادرات، ولكن تم توزيع هذه النسبة البالغة 10% إلى قسمين 5% على قيمة الفاتورة و5% يحصل عليها المصدر وفق عدة ضوابط، منها تعميق التصنيع المحلي، وتوفير فرص عمل من خلال مشروعه، وترشيد الطاقة، والتوجه إلى أسواق جديدة مع الاهتمام بدعم المشروعات الصغيرة، والعمل فى مناطق جديدة مثل الصعيد وسيناء.

ولفتت إلى ضرورة الأخذ فى الاعتبار إلى أنه تم تخفيض الميزانية المخصصة لدعم التصدير فى ضوء الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد وما صاحبها من قرارات فى خفض الإنفاق، منوهة بأن هذا الخفض فى المساندة لم يتحمله قطاع بعينه ولكن تم توزيعه بالتساوي على جميع القطاعات.

وأكدت الدكتورة عبلة على ضرورة تحمل المستثمرين لمسؤلياتهم تجاه الاقتصاد القومي مقابل الحصول على دعم الصادرات، وأن يهتموا بتنمية المناطق الصناعية الجديدة، وتوفير فرص عمل، وترشيد الطاقة، والاعتماد على مصادر متنوعة فى الطاقة بمشروعاتهم، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية على مستوى العالم.

أ ش أ