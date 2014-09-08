الكهرباء:الإنتاج كان كافيا للاستهلاك أمس والفارق المتوقع بين الانتاج والمتاح اليوم 500 ميجا وات

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الفارق بين الانتاج والمتاح اليوم الاثنين 500 ميجا وات مقابل 1160 ميجا وات عجز في الانتاج أمس الأحد، منها 960 ميجا وات أحمال مفصولة و200 ميجا وات تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.
وأوضح المرصد – في نشرته اليوم – أن الانتاج كان كافيا للاستهلاك أمس دون عجز مع ارتفاع الاستخدام لمدة 8 ساعات و50 دقيقة من الثانية و10 دقائق بعد الظهر إلى الحادية عشرة مساء، لافتا إلى أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم يبلغ 25600 ميجا وات مقابل 23000 ميجا وات أمس، والذي بلغ فيه الحمل الأدنى 19780 ميجا وات.
ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر باللون الأخضر منذ منتصف الليل وبداية اليوم حتى الساعة الثانية و30 دقيقة بعد الظهر.
يذكر أن اللون الأخضر لمؤشر حالة الحمل يعني أن الحالة آمنة وتوجيه الشكر للمواطنين على تعاونهم في ترشيد الاستهلاك، أما اللون البرتقالي فيشير إلى وضع الإنذار الذي يفيد بأن استهلاك الشبكة فى تزايد ويوجه نداء للمشتركين للمشاركة فى ترشيد الاستهلاك، أما اللون الأحمر فيفيد بأننا فى حاجة ماسة لترشيد الاستهلاك لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة.
وأوضح المرصد أنه يتم في فترة “ارتفاع الاستخدام” تخفيض أحمال بعض المشتركين الصناعيين بالتنسيق معهم، وفي فترة “زيادة الاستخدام عن الإنتاج” يتم تخفيض الأحمال بالتناوب بين المشتركين، ولا يتم التخفيض بأكثر من ساعة عن نفس المشترك في المرة الواحدة.
ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد، وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التى تؤدى إلى خفض استهلاك الطاقة.
أ ش أ