الكهرباء:الإنتاج كان كافيا للاستهلاك أمس والفارق المتوقع بين الانتاج والمتاح اليوم 500 ميجا وات

أعلن ‏مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏المستهلك أن الفارق بين الانتاج والمتاح اليوم الاثنين 500 ميجا وات ‏مقابل 1160 ميجا وات ‏عجز في الانتاج أمس الأحد، منها 960 ‏ميجا وات أحمال مفصولة ‏و200 ‏‏ميجا وات ‏تخفيض ‏‏‏أحمال بالتنسيق ‏‏مع المشتركين.‏

‏وأوضح المرصد – في نشرته اليوم – أن الانتاج كان كافيا للاستهلاك أمس دون عجز مع ‏ارتفاع الاستخدام لمدة 8 ساعات و50 دقيقة من الثانية و10 دقائق بعد الظهر إلى الحادية ‏عشرة مساء، لافتا إلى أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم يبلغ 25600 ميجا وات مقابل 23000 ‏‏ميجا وات أمس، والذي بلغ فيه الحمل الأدنى 19780 ميجا وات. ‏‎‏

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر باللون الأخضر منذ منتصف الليل ‏‏وبداية اليوم حتى الساعة الثانية و30 دقيقة بعد الظهر.‏

يذكر أن اللون الأخضر لمؤشر حالة الحمل يعني أن الحالة آمنة وتوجيه الشكر ‏للمواطنين ‏‏‏على تعاونهم في ‏ترشيد الاستهلاك، أما اللون البرتقالي فيشير إلى وضع الإنذار ‏الذي يفيد بأن ‏‏‏استهلاك الشبكة فى تزايد ‏ويوجه نداء للمشتركين للمشاركة فى ترشيد الاستهلاك، ‏أما اللون ‏‏‏الأحمر فيفيد بأننا فى حاجة ماسة لترشيد ‏الاستهلاك لتوفير التغذية الكهربائية ‏اللازمة.‏

وأوضح المرصد أنه يتم في فترة “ارتفاع الاستخدام” تخفيض أحمال بعض المشتركين ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏الصناعيين بالتنسيق ‏معهم، وفي ‏‏فترة “زيادة الاستخدام عن الإنتاج” يتم تخفيض الأحمال ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بالتناوب بين المشتركين، ولا يتم ‏التخفيض بأكثر من ساعة عن ‏‏نفس المشترك في المرة الواحدة.‏‎‏

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد، وهو تحقيق ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏الاستخدام الأمثل ‏لموارد ‏‏‏‏الطاقة الكهربائية، حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تؤدى إلى خفض استهلاك الطاقة.‏‎‏ ‏‏

أ ش أ