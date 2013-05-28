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بيت العائلة يلتقى مفتى الجمهورية ويؤكد على ضرورة وجود قناة فضائية للأزهر

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بيت العائلة يلتقى مفتى الجمهورية ويؤكد على ضرورة وجود قناة فضائية للأزهر بيت العائلة يلتقى مفتى الجمهورية ويؤكد على ضرورة وجود قناة فضائية للأزهر

إلتقى اليوم أعضاء بيت العائلة بالدكتورشوقى علام مفتى الديارالمصرية والدكتور محمود زقزوق الامين العام لبيت العائلة والانبا أرميا بالكنيسة الارثوذكسية وتناولت اللقاءات أهمية توصيل أفكار بيت العائلة للشباب وكيفية بث روح الوحدة الوطنية عند الجميع.

وأكد جرجس صالح عضو بيت العائلة بالكنيسة الارثوذكسية فى تصريحه لوكالة اونا أن الاعضاء إقترحوا عمل مائدة إفطار مشتركة فى رمضان واحدة مرة فى الازهر ومرة فى الكاتدرائية والتأكيد على ضرورة عمل قناة فضائية للازهر لتقديم التعليم الدينى الوسطى المعتدل.

وأضاف صالح :طالبت خلال جلسات الانعقاد بالاسراع فى إنشاء بيوت العائلة فى كل المحافظات والقرى وزيادة عدد المشتركين فى الدورات التدريبية وأشار أن الأعضاء المتدربين سيلتقون اليوم مع مفتى الديار المصرية السابق و متحدث الطائفة الكاثوليكية فى .

يذكر أن بيت العائلة يواصل فعاليات الدورة الثانية لتدريب 25 شيخا و25 قسا من أعضاء بيت العائلة الجدد فى اليوم الثانى له تحت عنوان “لتعايشوا”.

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أونا

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