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حذاء “SPILLA” الجديد من TOD’S ضمن تشكيلة خريف وشتاء 2014/2015

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حذاء “SPILLA” الجديد من TOD’S ضمن تشكيلة خريف وشتاء 2014/2015 حذاء “SPILLA” الجديد من TOD’S ضمن تشكيلة خريف وشتاء 2014/2015

الإثنين 08-09-2014 12:11

لا تُهمل اليساندرا فاكينيتي أية تفاصيل حين تفتح أبواباً جديدةً في عالم التصميم، فهي تأتي وخلفها تراث عريق من الصنعة الإيطالية الأصيلة، وتحمل بيديها بذور تصاميم مبدعةٍ وُجدت لتعيش طويلاً.
وتقدم المصممة الرائعة اليوم حذاء Spilla، العضو الأحدث في عائلة Gommino من Tod's .
يتميز نموذج Spilla بلمسات كلاسيكية في التصميم، تنسجم معاً في إطار عصري غير متوقع، وهو ما يحول الحذاء إلى قطعة فنية من الجلد تزينها قطعة معدنية فوق الرباطات الأنيقة، يمكن إزالتها أو استبدالها، لتمنح هذه القطعة الفنية لمسة خاصة تنسجم مع أناقة من يرتديها.

توفر حذاء Gommino “Spilla” في متاجر تودز في المنطقة أو عبر الانترنت اعتباراً من أغسطس الماضي  www.tods.com

 

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سيدتي