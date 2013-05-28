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قنديل يدشن فعاليات مبادرة “ابن مدرسة باسمك” لبناء 1000 مدرسة خلال 5 سنوات

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قنديل يدشن فعاليات مبادرة “ابن مدرسة باسمك” لبناء 1000 مدرسة خلال 5 سنوات قنديل يدشن فعاليات مبادرة “ابن مدرسة باسمك” لبناء 1000 مدرسة خلال 5 سنوات

دشن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اليوم مبادرة “ابن مدرسة بإسمك”، وهى المبادرة التى سيتم من خلالها قيام رجال الأعمال ببناء وتجهيز 1000 مدرسة فى جميع أنحاء الجمهورية على مدار السنوات الخمس القادمة، خاصة في المناطق النائية والمحرومة، وذلك في إطار الدور الاجتماعي والتنموي الذي يقوم به رجال الأعمال في . جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الدكتور هشام قنديل مع مجموعة من رجال الأعمال من أعضاء اتحاد المستثمرين، وجمعية رجال الأعمال، واتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، حيث أكد أن هذه المبادرة تخاطب كل قامة اقتصادية وطنية مصرية ، شخص أو مؤسسة يؤمن بالنظرة البعيدة لنجاحه ونجاح وطنه مستقبلا.. ونقطة البداية الأهم في هذا الطريق هى المدرسة .. فهي الكيان الجامع لعناصر أي عملية تعليمية ناجحة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع يؤكد على روح المبادرة الإيجابية من جانب رجال الأعمال المصريين الوطنيين الذين وصفهم بالنخبة التي تمثل امتداداً لرجال صناعة واقتصاد بنوا بجوار منشآتهم الاقتصادية الناجحة معالم وطن لازالت تشهد لهم حتى الآن. كما أن هذا المشروع يكرس التعاون والتنسيق بين القطاع الخاص وبين ، وتعكس حالة من الاصطفاف الوطنى حول هدف نبيل، فضلاً عن ذلك فهى تلقى الضوء على جانب مضيء في حياتنا رغم التحديات الصعبة . وأضاف رئيس الوزراء “عندمــا تبني مدرسة فإنك تضيف للوطن مواطن صالح .. متعلم .. موهوب .. أو متفوق .. وتخصم من أعباء الوطن شخص جاهل .. أو منحرف.. وتزيل من أمام سفينة الوطن آفة الجهل وهى أحد أضلاع مثلث التخلف .. الجهل- الفقر- والمرض”.. كما أشار قنديل إلى أن هذه المبادرة سوف تسهم فى مكافحة التسرب من التعليم .. فمعظم أسباب التسرب ترجع إلى بُعد المسافة بين البيت والمدرسة وخاصة فى المناطق النائية والمحرومة.. ونحن بهذا المشروع الطموح سوف نيسّر خدمة تلقى التعليم فى تلك المناطق. أ ش أ

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