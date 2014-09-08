وكيله: بينيتث رفض تدريب ريال مدريد مرتين

كشف مانويل جارسيا كويلون وكيل أعمال رفائيل بينيتث المدير الفني الإسباني لنابولي، عن أنه رفض عرضين من ريال مدريد أثناء عمله في ليفربول.

وانتقل بينيتث لتدريب نابولي في 2013، بعد رحلة مع فالنسيا وليفربول وإنتر ميلان وتشيلسي.

وقال وكيل أعمال المدرب الإسباني لموقع "كالتشيونابولي24": "بينيتث امتلك الفرصة ليصبح مدربا لريال مدريد في عامين متتاليين".

وأوضح "فلقد تلقينا عرضا مغريا من ريال مدريد منذ خمسة أعوام، وقبل ذلك بعام أيضا".

وكان المدرب الإسباني يتولى الإدارة الفنية لفريق ليفربول في الفترة التي أشار إليها وكيل أعماله، قبل الرحيل في 2010.

وواصل مضيفا "وجاء فلورنتينو بيريز في طائرة خاصة إلى إنجلترا من أجل إقناع بينيتث، وحاول أن يقنع زوجة بينيتث للموافقة على السفر لإسبانيا ولكنه لم ينجح".

واستدرك متما "ورغم ذلك التزم بينيتث بعقده مع ليفربول لأنه يلتزم بكلمته، رغم أن ذلك اضطره لرفض عرض ريال مدريد الذي يحبه، وهو أيضا كان أكبر عرض وصله على مدار تاريخه".