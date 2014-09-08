راكيتيتش: سواريز تعهد بعدم العض مجددا

قال لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش، المنتقل هذا الصيف لصفوف برشلونة، إن زميله في الفريق المهاجم الأوروجوائي لويس سواريز قد تعهد بعدم تكرار الواقعة التي حدثت في المونديال والتي عوقب على إثرها لاحقا.

يذكر أن سواريز، هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي مع ليفربول، ممنوع من اللعب حتى أكتوبر/تشرين أول المقبل بعد واقعة عض المدافع الإيطالي جورجو كيليني في مونديال البرازيل، ويكتفي فقط بالتدريب مع البرسا والمشاركة في المباريات الودية.

ونقلت صحيفة (سبورت) الكتالونية عن راكيتيتش قوله: "سواريز شخص هادئ وعطوف ومسالم. ولطيف للغاية ويحظى بدعمنا جميعا. وقد قال لنا إن ما حدث في المونديال لن يتكرر مرة أخرى وقدم اعتذاره وتعهد بعدم تكراره".

وأعرب راكيتيتش عن أمله في عودة سواريز لخوض المباريات الرسمية.

وعن انتقاله لصفوف البرسا، أعرب راكيتيتش عن سعادته لهذا الامر وقال إنه يستمتع بكل دقيقة يقضيها مع العملاق الكتالوني "أذهب إلى المران مبتسما كل يوم لأنني ألعب إلى جوار أفضل لاعبين بالعالم".

ويتواجد راكيتيتش حاليا مع منتخب بلاده الكرواتي استعدادا لمواجهة مالطا غدا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية.